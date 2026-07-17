Казахстан стал государством-учредителем Всемирной организации сотрудничества в области ИИ

В Шанхае 29 стран подписали соглашение об учреждении Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на МИД КНР .

Как сообщается, Всемирная организация сотрудничества в области ИИ станет независимой международной межправительственной организацией со штаб-квартирой в городе Шанхай.

Учредителями новой организации стали 29 государств, среди которых Китай, Казахстан, Лаос, Пакистан, Россия и Индонезия. В церемонии подписания также принял участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Согласно тексту соглашения, новая организация будет руководствоваться целями Устава ООН, опираться на принцип широких консультаций, совместного вклада и общей выгоды, а также придерживаться человекоцентричного подхода.

Деятельность организации будет нацелена на продвижение международного сотрудничества и глобального управления в области ИИ, на обеспечение его здорового и упорядоченного развития в полезном, безопасном и справедливом ключе на благо всего человечества.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего».