Президент Казахстана поддержал создание Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, отметил, что ИИ превращается в отрасль с полноценной инфраструктурой, оказывающую решающее влияние на будущее экономики, торговли и глобальной взаимосвязанности, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— По данным ООН, инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и связанные с ним технологии росли в среднем на 47 процентов в год. Ожидается, что к 2033 году объем мирового рынка ИИ достигнет почти 5 триллионов долларов. Следовательно, представляется очевидным, что управление ИИ должно стать комплексным и охватить всю цепочку — от полупроводников и центров обработки данных до этики, образования и защиты человеческого достоинства. Вместе с тем процесс трансформации происходит в период серьезной фрагментации, характеризующийся геополитической неопределенностью и отсутствием доверия между крупными мировыми державами. К сожалению, подавляющее большинство государств направляют гораздо больше усилий на устранение последствий конфликтов и практически ничего не делают для их предотвращения. ИИ дает нам исторический шанс изменить эту иррациональную логику путем продвижения систем раннего предупреждения, превентивной дипломатии, гуманитарного реагирования и миротворчества, — заявил Глава государства.

Президент считает весьма важным, что искусственный интеллект способен стать движущей силой более справедливого и инклюзивного развития.

— Ни одна страна не должна оставаться лишь потребителем ИИ. Каждое государство должно иметь возможность формировать собственный человеческий капитал, цифровую инфраструктуру и институциональный потенциал. И вновь речь идет о справедливости и честности. Наша общая задача — обеспечить служение искусственного интеллекта интересам экономики и общества. При этом ИИ должен оставаться под умелым и разумным управлением человека. Именно поэтому Казахстан считает, что решение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта имеет историческое значение. Уверен, что данная Организация может стать фундаментом универсальной архитектуры управления ИИ. Она должна стать инструментом взаимовыгодного сотрудничества в интересах процветания и обеспечения безопасности всего человечества, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Ранее сообщалось, что Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего».