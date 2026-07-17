Курултай станет площадкой для политического диалога и согласования национальных интересов — эксперт

Одной из ключевых функций Курултая должно стать согласование партийных ценностей и национальных интересов, а также формирование площадки для конструктивного политического диалога. Об этом на прошедшей в Алматы экспертной платформе «Курултай — основа новой архитектуры законодательной власти» заявила директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвакасова, передает Kazinform.

По словам Айгуль Садвакасовой, современное развитие государства требует не только эффективной работы институтов власти, но и постоянного взаимодействия государства, политических партий, гражданского общества, экспертного сообщества и регионов. Именно Курултай способен стать пространством, где различные политические позиции будут не противостоять друг другу, а служить основой для поиска сбалансированных решений по вопросам стратегического развития страны.

Как подчеркнула эксперт, практическое значение новой модели законодательной власти особенно возрастает в период подготовки первых выборов в Курултай. Они становятся не просто очередной электоральной кампанией, а первым этапом реализации конституционной реформы и формирования нового представительного органа страны. По мнению эксперта, переход к пропорциональной системе выборов усиливает роль политических партий и смещает конкуренцию в сторону соперничества программ, идей и команд, а не отдельных персоналий.

Она также отметила, что заблаговременное объявление сроков выборов создало для всех партий равные условия подготовки. Это позволило политическим силам обновить программы, сформировать партийные списки и выстроить содержательную работу с избирателями, что способствует развитию конкурентной политической среды и укреплению доверия к избирательному процессу.

Айгуль Садвакасова подчеркнула, что, несмотря на политическую конкуренцию, существуют общенациональные приоритеты, объединяющие все политические силы. К ним относятся укрепление государственности, обеспечение общественного согласия, сохранение культурной идентичности, повышение качества жизни граждан и устойчивое развитие страны.

По словам эксперта, именно выборы становятся механизмом, посредством которого конституционный принцип о народе как единственном источнике государственной власти получает практическое воплощение. Чем активнее граждане участвуют в голосовании, тем полнее отражается общественное мнение, а сформированный Курултай получает высокий уровень общественной легитимности. В этих условиях особое значение приобретает не только политическая конкуренция, но и способность различных партий после выборов совместно работать над достижением общенациональных целей.

По мнению Айгуль Садвакасовой, задача Курултая заключается не в нивелировании политических различий, а в создании условий для открытого диалога, взаимного уважения и поиска компромиссов. Именно способность объединять различные политические силы вокруг стратегических интересов государства позволит укрепить общественное доверие, обеспечить более широкое участие граждан в формировании государственной повестки и повысить качество принимаемых решений.