Касым-Жомарт Токаев прибыл в Доху выразить слова соболезнования Эмиру Катара

Президент Казахстана встретился c Эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, чтобы лично выразить слова соболезнования членам правящей семьи в связи с кончиной Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил неоценимый вклад шейха Хамада в построение сильного и успешного Государства Катар.

— Многие знаковые исторические достижения современного Катара и высокий авторитет страны на мировой арене неразрывно связаны с его именем. Шейх Хамад был государственным деятелем мирового масштаба и настоящим другом казахского народа, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, шейх Хамад бен Халифа Аль Тани внес огромный вклад в становление и успешное развитие казахско-катарских отношений. Он дважды посещал Казахстан с официальными визитами, а во время его первой поездки Касым-Жомарт Токаев встречал Эмира в качестве министра иностранных дел.

Глава нашего государства с глубокой благодарностью отметил, что по инициативе шейха Хамада в Астане была построена мечеть имени Аль-Фараби, а также осуществлен ряд социальных и инфраструктурных проектов в первые годы независимости Казахстана. Все это — яркое свидетельство истинной дружбы и взаимопонимания между двумя странами.

Фото: Акорда

— В этот скорбный момент мы молимся, чтобы Всевышний даровал покойному место в раю, — сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за приезд и личную поддержку, что отражает особый характер братских отношений между народами Казахстана и Катара.

По инициативе катарской стороны состоялся обмен мнениями по нынешней международной обстановке, включая ситуацию на Ближнем Востоке.

В завершение Глава нашего государства подтвердил свое приглашение Эмиру Катара совершить визит в Казахстан в удобное для него время. Приглашение было с благодарностью принято, заключили в Акорде.

Ранее сообщалось, что бывший эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани ушел из жизни. При нем страна превратилась в одного из крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа и значительно усилила свое влияние на международной арене.

В Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур после смерти шейха, государственные учреждения временно приостановят работу. Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара в связи с кончиной отца.