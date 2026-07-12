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    Четырехдневный траур после смерти бывшего эмира объявили в Катаре

    В Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур после смерти бывшего эмира шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, государственные учреждения временно приостановят работу, передает Kazinform со ссылкой на QNA.

    Четырехдневный траур после смерти бывшего эмира объявили в Катаре
    Фото: REUTERS

    По данным издания, канцелярии Эмира объявляет период общенационального траура в государстве Катар по случаю кончины Его Высочества Отца Эмира шейха Хамада бин Халифы Аль-Тани сроком на (4) дня, начиная с воскресенья, 12 июля 2026 года.

    Работа будет приостановлена во всех министерствах, государственных учреждениях и организациях с понедельника, 13 июля 2026 года, сотрудники вернутся к работе в воскресенье, 19 июля 2026 года. 

    В течение траурного периода по всему государству флаги будут приспущены. 

    Ранее сообщалось, что скончался бывший эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани.

    День траура Катар Местные органы власти Мировые новости
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
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