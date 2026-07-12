Четырехдневный траур после смерти бывшего эмира объявили в Катаре

В Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур после смерти бывшего эмира шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, государственные учреждения временно приостановят работу, передает Kazinform со ссылкой на QNA .

По данным издания, канцелярии Эмира объявляет период общенационального траура в государстве Катар по случаю кончины Его Высочества Отца Эмира шейха Хамада бин Халифы Аль-Тани сроком на (4) дня, начиная с воскресенья, 12 июля 2026 года.

Работа будет приостановлена во всех министерствах, государственных учреждениях и организациях с понедельника, 13 июля 2026 года, сотрудники вернутся к работе в воскресенье, 19 июля 2026 года.

В течение траурного периода по всему государству флаги будут приспущены.

Ранее сообщалось, что скончался бывший эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани.