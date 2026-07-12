Скончался бывший эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани

При нем страна превратилась в одного из крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа и значительно усилила свое влияние на международной арене, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Бывший эмир Катара, носящий официальный титул «Отец —эмир», шейх Хамад бен Халифа Аль Тани скончался утром в воскресенье в возрасте 74 лет. Об этом сообщила Канцелярия эмира Катара.

— С сердцами, исполненными веры в предопределение Всевышнего, канцелярия эмира Катара скорбит о великой утрате для страны — кончине Его Высочества Отца-эмира шейха Хамада бен Халифы Аль Тани. Да смилуется над ним Аллах, — говорится в официальном заявлении.

A Statement by Amiri Diwan

The Amiri Diwan announced the death of HH the Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani on Sunday morning July 12, 2026. The Amiri Diwan statement added: May Allah have mercy on his soul and grant him the best reward for what he achieved for his… pic.twitter.com/YhNY7×6GAO — Qatar News Agency (@QNAEnglish) July 12, 2026

Шейх Хамад возглавлял Катар с 1995 по 2013 год. За годы его правления страна прошла масштабную экономическую, социальную и инфраструктурную модернизацию, превратившись в одного из ведущих мировых производителей и экспортеров сжиженного природного газа. Благодаря активному освоению Северного газового месторождения Катар стал мировым лидером по экспорту СПГ и значительно увеличил свое экономическое влияние.

При шейхе Хамаде была принята первая постоянная конституция Катара, проведены первые муниципальные выборы, на которых женщины получили право голосовать и баллотироваться.

Также были реализованы масштабные проекты в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры, а в 1996 году начал вещание телеканал AlJazeera, ставший одним из самых влиятельных СМИ арабского мира.

Во внешней политике Катар значительно укрепил свои международные позиции, став одним из ключевых посредников в урегулировании региональных конфликтов и важной площадкой для международных переговоров. В период его правления страна получила право провести чемпионат мира по футболу 2022 года — первый в истории мундиаль в арабском мире.

В июне 2013 года шейх Хамад добровольно передал власть своему сыну — нынешнему эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани, которому на тот момент было 33 года. Этот шаг стал одним из редких случаев добровольной передачи власти в государствах Персидского залива.

Фото: канцелярия эмира Катара

В заявлении канцелярии эмира отмечается, что покойный эмир-отец внес выдающийся вклад в развитие Катара и служение арабской и исламской нации.

Ранее сообщалось, что южноафриканский футболист найден мертвым по возвращении с чемпионата мира.