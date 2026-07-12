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    Южноафриканский футболист найден мертвым по возвращении с чемпионата мира

    25-летний полузащитник Джейден Адамс выступал в составе сборной ЮАР на нынешнем чемпионате мира по футболу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Джейден Адамс
    Фото: AP Photo/Stew Milne

    Южноафриканский полузащитник Джейден Адамс, выступавший за сборную страны на чемпионате мира этого года, умер 11 июля в возрасте 25 лет.

    Министр спорта ЮАР Гейтон Маккензи заявил в распространенном заявлении: «С глубоким потрясением и тяжелым сердцем я узнал о кончине Джейдена Адамса».

    — Южноафриканский футбол потерял одного из своих самых ярких молодых талантов, — добавил он, не назвав причину смерти.

    Полиция сообщила, что начала расследование после того, как в субботу утром в доме в пригороде Кейптауна, было обнаружено тело 25-летнего мужчины. Представитель полиции рассказал агентству AFP, что «обстоятельства произошедшего выясняются».

    Адамс провел все три матча Южной Африки на групповом этапе чемпионата мира, где команда впервые в истории вышла в 1/16 финала. В матче плей-офф против Канады, завершившемся поражением, он на поле не появлялся.

    Он также входил в состав команды ЮАР, занявшей третье место на Кубке африканских наций 2024 года в Кот-д’Ивуаре.

    Спорт Футбол Соболезнования FIFA 2026 Африка В мире ЮАР Происшествия Мировые новости Чемпионат мира
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор