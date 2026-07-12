Южноафриканский футболист найден мертвым по возвращении с чемпионата мира

25-летний полузащитник Джейден Адамс выступал в составе сборной ЮАР на нынешнем чемпионате мира по футболу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Южноафриканский полузащитник Джейден Адамс, выступавший за сборную страны на чемпионате мира этого года, умер 11 июля в возрасте 25 лет.

Министр спорта ЮАР Гейтон Маккензи заявил в распространенном заявлении: «С глубоким потрясением и тяжелым сердцем я узнал о кончине Джейдена Адамса».

— Южноафриканский футбол потерял одного из своих самых ярких молодых талантов, — добавил он, не назвав причину смерти.

Полиция сообщила, что начала расследование после того, как в субботу утром в доме в пригороде Кейптауна, было обнаружено тело 25-летнего мужчины. Представитель полиции рассказал агентству AFP, что «обстоятельства произошедшего выясняются».

Адамс провел все три матча Южной Африки на групповом этапе чемпионата мира, где команда впервые в истории вышла в 1/16 финала. В матче плей-офф против Канады, завершившемся поражением, он на поле не появлялся.

Он также входил в состав команды ЮАР, занявшей третье место на Кубке африканских наций 2024 года в Кот-д’Ивуаре.