Президент РК направил телеграмму соболезнования Эмиру Катара в связи с кончиной отца

Касым-Жомарт Токаев в телеграмме отметил, что с глубокой скорбью воспринял печальное известие о кончине бывшего Эмира Государства Катар, Эмира-отца шейха Хамада бен Халифы Аль Тани, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства подчеркнул, что в этот тяжелый час разделяет горечь утраты с Эмиром Катара, его семьей и соотечественниками.

— Шейх Хамад бен Халифа Аль Тани — выдающийся деятель, заложивший прочный фундамент процветания Катара и благополучного будущего его народа, искренне служивший делу укрепления международной стабильности. Казахстанцы всегда будут помнить Вашего отца, шейха Хамада бен Халифу, как мудрого руководителя, авторитетного политика международного уровня и историческую личность, внесшую огромный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества, — говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что бывший эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани ушел из жизни. При нем страна превратилась в одного из крупнейших мировых экспортеров сжиженного природного газа и значительно усилила свое влияние на международной арене.

В Катаре объявили четырехдневный общенациональный траур после смерти шейха, государственные учреждения временно приостановят работу.