Казахстанские университеты превращают AI-разработки в реальные продукты

О масштабах программы AI-Sana и первых результатах ее реализации рассказали в Министерстве науки и высшего образования, передает агентство Kazinform.

Сегодня участники программы не только осваивают технологии искусственного интеллекта, но и создают собственные решения, которые уже находят применение в различных отраслях.

Одним из важных результатов программы стало то, что студенческие и университетские команды переходят от образовательных проектов к разработке продуктов, востребованных бизнесом, промышленностью, медицинскими организациями и государственными структурами. Многие проекты уже проходят пилотное внедрение, получают поддержку международных партнеров и привлекают внимание инвесторов.

Отдельно стоит отметить, что AI-решения, разрабатываемые в университетах, начинают активно внедряться в промышленность и реальный сектор экономики.

Так, Astana IT University разработал систему EnergyDronesAI для автоматического выявления дефектов солнечных панелей с использованием беспилотных летательных аппаратов. Проект получил международный грант компании Shell и был удостоен золотой награды на международном конкурсе в Китае.

Казахстанско-Британский технический университет совместно с АО «КазМунайГаз» реализует проект KMG.AIAN — интеллектуального AI-ассистента для анализа данных в нефтегазовой отрасли.

Восточно-Казахстанский технический университет разработал систему Smart Safety Monitor для управления движением и повышения промышленной безопасности в шахтах. Проект получил грантовую поддержку Всемирного банка.

Особое внимание уделяется внедрению AI-технологий в здравоохранении и обеспечению инклюзивности. Медицинский университет Астана реализует платформу ZhanCare.AI для телемедицины, которая уже используется совместно с рядом медицинских организаций.

Astana IT University разрабатывает систему CortexAI для поддержки клинических решений в сфере трансплантологии. Проект получил международный грант от партнеров из Саудовской Аравии.

Важным направлением является развитие технологий для людей с особыми потребностями. ЕНУ им. Л. Н. Гумилева внедряет систему SignBridge — AI-решение для автоматического сурдоперевода медиаконтента на казахском языке. Технология уже используется при трансляции программ на телеканале «Jibek Joly».

Активно развивается внедрение искусственного интеллекта в сферах туризма, финансов и цифровой безопасности. Международный университет информационных технологий реализует платформу TrustTravel для автоматизации туристических услуг, к которой уже подключены восемь компаний.

Кызылординский университет им. Коркыт Ата совместно с филиалом SeoulTech развивает платформу PhishGuard AI, направленную на защиту пользователей и финансовых систем от фишинговых атак и цифровых угроз. В настоящее время ведутся переговоры о внедрении решения с органами прокуратуры.

Narxoz University совместно с Queen’s University реализует проект ITEQ для обеспечения беспрепятственных трансграничных расчетов. По данному направлению уже подписано пилотное соглашение с Банком ЦентрКредит.

Университетские разработки также способствуют цифровой трансформации бизнеса. Казахстанско-Британский технический университет внедряет платформу KOZ AI для комплексной автоматизации деятельности компаний с интеграцией искусственного интеллекта в CRM-, ERP-, маркетинговые и BI-системы. Сегодня проект обслуживает более 30 клиентов и обладает значительным экспортным потенциалом.

КазНУ им. аль-Фараби развивает платформу AI Startify Incubator для онлайн-инкубации стартапов совместно с Astana Hub.

В свою очередь Алматинский университет энергетики и связи им. Г. Даукеева внедряет систему Ushqyn AI — платформу единого центра обращений, автоматизирующую обработку и распределение запросов. По проекту уже налажено сотрудничество с АО «Казахтелеком» и телекоммуникационными операторами.

Развитие искусственного интеллекта, образования и науки является одним из стратегических приоритетов государственной политики Казахстана. Все реализуемые инициативы — от модернизации образовательных программ и развития AI-инфраструктуры до подготовки кадров, и реализации программы AI-Sana — являются частью долгосрочной национальной стратегии по формированию экономики будущего.

Сегодня будущее искусственного интеллекта создается в университетах Казахстана. При этом программа активно развивается во всех регионах страны, формируя единую экосистему подготовки кадров, научных исследований и внедрения передовых технологий в экономику и социальную сферу.

Напомним, что в прошлом году Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Астане заявил, что что университеты должны готовить специалистов, соответствующих вызовам нового времени. Казахстанские инженеры, исследователи и предприниматели должны быть способны разрабатывать передовые технологии, которые будут востребованы на международном уровне, напомним, что в рамках программы AI-Sana более 440 тысяч студентов получили специальные сертификаты в области искусственного интеллекта.