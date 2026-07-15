350 эпизодов и ущерб 3,6 млрд тенге: раскрыты детали дела ОПГ, похищавшей людей ради кредитов

В Акмолинской области продолжается рассмотрение одного из самых резонансных уголовных дел последних лет — в отношении организованной преступной группы, которую обвиняют в похищении социально уязвимых граждан и оформлении на их имена многомиллиардных банковских кредитов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В прокуратуре Акмолинской области сообщили новые подробности расследования, а также представили статистику по борьбе с преступностью в регионе.

Одним из ключевых результатов работы правоохранительных органов стало расследование уголовного дела, включающего 350 эпизодов банковского мошенничества в отношении 22 участников организованной преступной группы.

По данным прокуратуры, злоумышленники использовали представителей социально уязвимых категорий населения для оформления безвозвратных кредитов с последующим обналичиванием денежных средств.

— Благодаря проведенной работе число мошенничеств снизилось на 55%, а интернет-мошенничеств — на 59%. Одним из значимых результатов стало раскрытие и расследование 350-эпизодного дела о банковском мошенничестве в отношении 22 участников организованной преступной группы. Злоумышленники использовали представителей социально уязвимых категорий граждан для оформления безвозвратных кредитов с последующим обналичиванием денежных средств. По делу установлен ущерб в размере 3,6 млрд тенге, арестовано имущество на сумму 2,4 млрд тенге. В настоящее время уголовное дело рассматривается судом, — сообщили в ведомстве.

Ранее Kazinform сообщал, что, по версии следствия, участники преступной группы находили людей, оказавшихся в тяжелом материальном положении или злоупотреблявших алкоголем. Их перевозили в другие регионы, после чего на их имена оформляли банковские кредиты и микрозаймы, а полученные средства присваивали.

В ходе судебного процесса потерпевшие рассказывали, что узнавали о многомиллионных задолженностях только после получения требований от банков.

В прокуратуре также отметили общее снижение уровня преступности в регионе.

— Комплекс принимаемых мер позволил добиться снижения уровня преступности в регионе на 27%. Количество убийств сократилось на 33%, преступлений в общественных местах — на 19%, в семейно-бытовой сфере — на 4,3%, совершенных в состоянии алкогольного опьянения — на 2,6%, — сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

Ранее сообщалось, что предпринимательницу из Костаная осудили за мошенничество на 44 млн тенге.