Похищали людей ради кредитов: в громком деле ОПГ допрашивают потерпевших

Дело рассматривается председателем СМУС Ибрагимом Алькеновым. На скамье подсудимых 21 человек. По данным прокуратуры, в суд дело направлено сразу по нескольким статьям УК РК — по ч.3 ст. 125 (похищение человека группой лиц), ч.4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере, преступной группой), ч.3 ст. 218 (легализация имущества, полученных преступным путем), ч.1 и ч.2 ст. 262 (создание, руководство и участие в организованной группе).

Так, согласно стороне обвинения, группа из 21 подсудимого, действуя по сговору, в составе организованной группы, с 2019 года похищали и оформляли кредиты и займы на лиц без определенного места жительства, используя их персональные данные. В результате противоправных действий незаконно получены денежные средства в банках, микрофинансовых организациях. Общая сумма причиненного материального ущерба составила три млрд тенге.

На сегодняшний день суд перешел к допросу потерпевших. Сегодня допрос велся онлайн, потому как все выступающие находились по месту жительства — в Астане или Алматы. А один и вовсе в местах не столь отдаленных.

История № 1

Первым допрошенным пострадавшим стал 48-летний житель Астаны. Мужчина безработный, проживает с гражданской супругой.

По его словам, в августе 2023 года, когда и произошла вся эта история, он также был безработным. С неким Александром, который сегодня на скамье подсудимых, он познакомился во дворе на лавочке. Попросил сигарету, завязался разговор.

— Фамилию Александра не знаю, но он говорил, что из Степногорска. Предложил выпить. Я к этому имею зависимость, поэтому согласился. Тот купил спиртное, сидели, выпивали. Потом Александр предложил взять микрокредит. Сказал, что есть связи, свои люди. То, что нужно будет выплачивать, я осознавал, но он мне сказал, что у них там знакомые и меня удалят из базы данных, — рассказал потерпевший.

В итоге мужчина согласился. Тогда Александр позвонил некоему Булату, и тот приехал за ними на машине.

— Мы поехали, и мне одобрили 70 тысяч, из которых на руки мне дали 15 тысяч. Остальное они забрали себе. Я был очень пьяный в это время. Поехали в кафе, там продолжили выпивать. Позже я устроился на работу охранником. Конечно, неофициально. Александр часто приходил ко мне, периодически выпивали, — продолжил рассказ мужчина.

По словам пострадавшего, они хотели взять еще два кредита, но им было отказано. Когда в очередной раз к нему на работу приехала компания Александра, то один из мужчин предложил сфотографировать его «на память с Саньком», при этом попросил снять шапку. Фотографию его удостоверения они тоже сделали, когда не поверили, что он 1977 года рождения и он показал им свой документ.

— В машине один бородатый предложил на пару дней съездить в Алматы, показал видео коттеджа, как там выпивка, шашлыки, сказали, что вернемся на самолете. Я отказался. Потом они исчезли, больше их не видел, — добавляет потерпевший.

О том, что на него оформлены кредиты в размере более шести млн тенге, мужчина узнал, только когда пришли бумаги из банка о задолженности. Пошли разбираться в банк. Там, как он заверяет, заявление у него не приняли. Отказали и полицейские Астаны. И лишь расследующие дело оперативники из Кокшетау приняли заявление.

Находящийся на скамье подсудимых тот самый Александр высказал суду возражение: потерпевший, по его мнение, неверно изложил факты в показаниях.

История № 2

В 2023 году житель Алматинской области купил вместе с гражданской супругой дом, а так как состояние объекта было плачевное, нужен был ремонт.

— Тогда я не работал, денег не было, в банках отказывали. Одна моя знакомая Люба сказала, что у нее есть знакомый, который помогает с кредитом. Оплата за его услуги 10-15 процентов, и я согласился с ним встретиться, — вспоминает потерпевший.

Встреча была в Алматы. Мужчину забрали на машине и повезли, как он сам это называет, «делать хорошую кредитную историю». Сначала поехали в ЦОН, чтобы поменять его удостоверение старого образца на новое. В следующий раз позвонили через месяц. Поехали в торговый дом и взяли небольшой микрозайм в 10 тысяч, сказали, что сами его оплатят. Это нужно было как раз для создания истории платежеспособного клиента. Через какое-то время мужчину вновь пригласили на встречу в Алматы.

— Меня сфотографировали, просили повернуть голову направо, налево, потом кому-то писали, а потом сказали, что у них не получается оформить кредит и такое у них впервые. После этого я уехал домой, — продолжает рассказ потерпевший.

А через какое-то время в дом к нему пожаловали сотрудники полиции и сообщили, что на него оформлены кредиты в размере 10 млн 600 тыс. тенге.

История № 3

53-летний житель Алматинской области сейчас тоже безработный. Не имел официального трудоустройства он и в 2019–2020 годах, когда с ним произошла вся эта история.

Мужчина неплохо разбирается в машинах, и однажды себе на беду он помог починить автотранспорт двум знакомым, которые и предложили ему новую работу.

— Мне предложили хорошую работу, якобы, сейчас построят СТО и меня туда трудоустроят. Сказали, что если перееду в квартиру, так будет проще, все время на связи с ними буду. Я переехал в их квартиру и сильно запил. Переезды были частыми и адресов было много. В первый раз, когда попал в квартиру, там было что-то типа массажного салона, девчонки ходили, я там прожил неделю, потом меня перевезли во второй дом типа общежития, вообще там жили человек по восемь в одной комнате, но я один жил. Они приезжали периодически. Употреблял спиртное каждый день. В общей сложности по разным общежитиям и квартирам скитался семь месяцев, поменял 3-4 места. Мои документы они восстанавливали, при себе не было. Ездили в ЦОН, сделали за полчаса, но сразу же удостоверение забрали, чтобы не потерял по пьяни, — поделился потерпевший.

Мужчины настаивали на том, что он теперь их компаньон в деле строительства СТО, поэтому нужно было подписать какие-то бумаги.

— Оговаривалось, что мой вклад как компаньона — наладить работу на этом СТО. При этом подписывал документы в каких-то торговых центрах, в машине, потом ездили на какие-то объекты, смотрели. Какие-то договоры заключали, — продолжил рассказ потерпевший.

В итоге на него оформили кредиты в общей сложности на 11 млн тенге. Но сам он знает лишь об одном на один млн 200 тысяч. Мужчине обещали его погасить.

— Я всегда был пьяным, денег не передавали, покупали одежду, еду, алкоголь, сигареты, давали иногда на такси. Потом они пропали, перестали отвечать на звонки, и я совсем спился, меня забрали в наркологию, — добавляет потерпевший.

Сам мужчина находился в наркологической клинике, когда ему домой стали приходить уведомления о необходимости погасить кредиты.

История № 4

Еще один потерпевший сегодня работает в крестьянском хозяйстве, но тогда, когда он познакомился с фигурантами дела, он нигде не работал. В то время он как раз развелся с женой и очень сильно употреблял алкоголь. Новые знакомые подошли на улице, угостили сигареткой, затем позвали в кафе, а там пообещали, что возьмут на него кредит и разделят его 50 на 50.

— Мне сказали, что платить вообще не надо, через пять лет все спишется, документы сделают, пенсионку оплатят, периодически отправляли деньги на алкоголь. Жил я тогда в съемном жилье, которое они снимали. Прожил там месяца два. Один. Продукты приносили или скидывали деньги, — вспоминает потерпевший.

Мужчина помнит, как они заезжали в два банка и один магазин техники. В банках оформляли кредиты, в магазине взяли телевизор и телефон.

— Один постоянно меня сопровождал по банкам. Также меня инструктировали, на листке выдавали, что нужно выучить, что говорить на какие вопросы в банке. Все документы были у них, у меня на руках ничего не было. Удостоверение отдали после магазина техники. Мне передали только 300 тысяч через какого-то пацана. Я был очень злой. Планировал получить пять миллионов, — продолжает потерпевший.

Как оказалось, в общей сложности на мужчину взяли кредиты на 12 млн.

История № 5

Следующий 54-летний потерпевший проживал в городе Степняке и официально не работал. На сегодняшний день он отбывает наказание в учреждении с 2023 года.

А в тот 2022 год он лежал в больнице и параллельно пытался оформить новое удостоверение из-за его потери. В медучреждении он и познакомился с неким мужчиной, который предложил ему поехать на отдых в Алматы. На машине нового товарища без удостоверения он и отправился в южную столицу, где прожил около двух месяцев. Кстати, все это время он должен был отмечаться в полиции по месту жительства.

Потерпевший уверяет, что алкоголь он при этом не употреблял. Его разместили в доме, где он проживал один. И все эти два месяца он просто отдыхал, даже не выходя в город.

Для того, чтобы, якобы, оформить новое удостоверение, его снимали на сотовый телефон, просили повернуться направо и налево. То, что будут оформлены кредиты на 9,5 млн тенге, он даже не подозревал.

При допросе в полиции всем пяти потерпевшим были показаны фотографии для опознания лиц, которые вовлекли их в свои махинации. Каждый сумел найти того, от чьих рук он пострадал.

Допросы потерпевших продолжатся.

Напомним, ранее сообщалось, что прокурорами Акмолинской области завершено расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.

После этого Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский банк» и Alatau City Bank выступили с совместным заявлением, отметив, что не знают о причастности их сотрудников к ОПГ.

Но после того, как Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала опровержение о непричастности сотрудников банков к ОПГ, прокуратура Акмолинской области заявила, что вся озвученная информация основана на конкретных материалах дела.

