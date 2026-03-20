Похищали людей ради кредитов: в громком деле ОПГ допрашивают потерпевших
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области продолжается рассмотрение громкого уголовного дела организованной преступной группы. На сегодняшний день ведется допрос потерпевших, передает корреспондент агентства Kazinform.
Дело рассматривается председателем СМУС Ибрагимом Алькеновым. На скамье подсудимых 21 человек. По данным прокуратуры, в суд дело направлено сразу по нескольким статьям УК РК — по ч.3 ст. 125 (похищение человека группой лиц), ч.4 ст. 190 (мошенничество в особо крупном размере, преступной группой), ч.3 ст. 218 (легализация имущества, полученных преступным путем), ч.1 и ч.2 ст. 262 (создание, руководство и участие в организованной группе).
Так, согласно стороне обвинения, группа из 21 подсудимого, действуя по сговору, в составе организованной группы, с 2019 года похищали и оформляли кредиты и займы на лиц без определенного места жительства, используя их персональные данные. В результате противоправных действий незаконно получены денежные средства в банках, микрофинансовых организациях. Общая сумма причиненного материального ущерба составила три млрд тенге.
На сегодняшний день суд перешел к допросу потерпевших. Сегодня допрос велся онлайн, потому как все выступающие находились по месту жительства — в Астане или Алматы. А один и вовсе в местах не столь отдаленных.
История № 1
Первым допрошенным пострадавшим стал 48-летний житель Астаны. Мужчина безработный, проживает с гражданской супругой.
По его словам, в августе 2023 года, когда и произошла вся эта история, он также был безработным. С неким Александром, который сегодня на скамье подсудимых, он познакомился во дворе на лавочке. Попросил сигарету, завязался разговор.
— Фамилию Александра не знаю, но он говорил, что из Степногорска. Предложил выпить. Я к этому имею зависимость, поэтому согласился. Тот купил спиртное, сидели, выпивали. Потом Александр предложил взять микрокредит. Сказал, что есть связи, свои люди. То, что нужно будет выплачивать, я осознавал, но он мне сказал, что у них там знакомые и меня удалят из базы данных, — рассказал потерпевший.
В итоге мужчина согласился. Тогда Александр позвонил некоему Булату, и тот приехал за ними на машине.
— Мы поехали, и мне одобрили 70 тысяч, из которых на руки мне дали 15 тысяч. Остальное они забрали себе. Я был очень пьяный в это время. Поехали в кафе, там продолжили выпивать. Позже я устроился на работу охранником. Конечно, неофициально. Александр часто приходил ко мне, периодически выпивали, — продолжил рассказ мужчина.
По словам пострадавшего, они хотели взять еще два кредита, но им было отказано. Когда в очередной раз к нему на работу приехала компания Александра, то один из мужчин предложил сфотографировать его «на память с Саньком», при этом попросил снять шапку. Фотографию его удостоверения они тоже сделали, когда не поверили, что он 1977 года рождения и он показал им свой документ.
— В машине один бородатый предложил на пару дней съездить в Алматы, показал видео коттеджа, как там выпивка, шашлыки, сказали, что вернемся на самолете. Я отказался. Потом они исчезли, больше их не видел, — добавляет потерпевший.
О том, что на него оформлены кредиты в размере более шести млн тенге, мужчина узнал, только когда пришли бумаги из банка о задолженности. Пошли разбираться в банк. Там, как он заверяет, заявление у него не приняли. Отказали и полицейские Астаны. И лишь расследующие дело оперативники из Кокшетау приняли заявление.
Находящийся на скамье подсудимых тот самый Александр высказал суду возражение: потерпевший, по его мнение, неверно изложил факты в показаниях.
История № 2
В 2023 году житель Алматинской области купил вместе с гражданской супругой дом, а так как состояние объекта было плачевное, нужен был ремонт.
— Тогда я не работал, денег не было, в банках отказывали. Одна моя знакомая Люба сказала, что у нее есть знакомый, который помогает с кредитом. Оплата за его услуги 10-15 процентов, и я согласился с ним встретиться, — вспоминает потерпевший.
Встреча была в Алматы. Мужчину забрали на машине и повезли, как он сам это называет, «делать хорошую кредитную историю». Сначала поехали в ЦОН, чтобы поменять его удостоверение старого образца на новое. В следующий раз позвонили через месяц. Поехали в торговый дом и взяли небольшой микрозайм в 10 тысяч, сказали, что сами его оплатят. Это нужно было как раз для создания истории платежеспособного клиента. Через какое-то время мужчину вновь пригласили на встречу в Алматы.
— Меня сфотографировали, просили повернуть голову направо, налево, потом кому-то писали, а потом сказали, что у них не получается оформить кредит и такое у них впервые. После этого я уехал домой, — продолжает рассказ потерпевший.
А через какое-то время в дом к нему пожаловали сотрудники полиции и сообщили, что на него оформлены кредиты в размере 10 млн 600 тыс. тенге.
История № 3
53-летний житель Алматинской области сейчас тоже безработный. Не имел официального трудоустройства он и в 2019–2020 годах, когда с ним произошла вся эта история.
Мужчина неплохо разбирается в машинах, и однажды себе на беду он помог починить автотранспорт двум знакомым, которые и предложили ему новую работу.
— Мне предложили хорошую работу, якобы, сейчас построят СТО и меня туда трудоустроят. Сказали, что если перееду в квартиру, так будет проще, все время на связи с ними буду. Я переехал в их квартиру и сильно запил. Переезды были частыми и адресов было много. В первый раз, когда попал в квартиру, там было что-то типа массажного салона, девчонки ходили, я там прожил неделю, потом меня перевезли во второй дом типа общежития, вообще там жили человек по восемь в одной комнате, но я один жил. Они приезжали периодически. Употреблял спиртное каждый день. В общей сложности по разным общежитиям и квартирам скитался семь месяцев, поменял 3-4 места. Мои документы они восстанавливали, при себе не было. Ездили в ЦОН, сделали за полчаса, но сразу же удостоверение забрали, чтобы не потерял по пьяни, — поделился потерпевший.
Мужчины настаивали на том, что он теперь их компаньон в деле строительства СТО, поэтому нужно было подписать какие-то бумаги.
— Оговаривалось, что мой вклад как компаньона — наладить работу на этом СТО. При этом подписывал документы в каких-то торговых центрах, в машине, потом ездили на какие-то объекты, смотрели. Какие-то договоры заключали, — продолжил рассказ потерпевший.
В итоге на него оформили кредиты в общей сложности на 11 млн тенге. Но сам он знает лишь об одном на один млн 200 тысяч. Мужчине обещали его погасить.
— Я всегда был пьяным, денег не передавали, покупали одежду, еду, алкоголь, сигареты, давали иногда на такси. Потом они пропали, перестали отвечать на звонки, и я совсем спился, меня забрали в наркологию, — добавляет потерпевший.
Сам мужчина находился в наркологической клинике, когда ему домой стали приходить уведомления о необходимости погасить кредиты.
История № 4
Еще один потерпевший сегодня работает в крестьянском хозяйстве, но тогда, когда он познакомился с фигурантами дела, он нигде не работал. В то время он как раз развелся с женой и очень сильно употреблял алкоголь. Новые знакомые подошли на улице, угостили сигареткой, затем позвали в кафе, а там пообещали, что возьмут на него кредит и разделят его 50 на 50.
— Мне сказали, что платить вообще не надо, через пять лет все спишется, документы сделают, пенсионку оплатят, периодически отправляли деньги на алкоголь. Жил я тогда в съемном жилье, которое они снимали. Прожил там месяца два. Один. Продукты приносили или скидывали деньги, — вспоминает потерпевший.
Мужчина помнит, как они заезжали в два банка и один магазин техники. В банках оформляли кредиты, в магазине взяли телевизор и телефон.
— Один постоянно меня сопровождал по банкам. Также меня инструктировали, на листке выдавали, что нужно выучить, что говорить на какие вопросы в банке. Все документы были у них, у меня на руках ничего не было. Удостоверение отдали после магазина техники. Мне передали только 300 тысяч через какого-то пацана. Я был очень злой. Планировал получить пять миллионов, — продолжает потерпевший.
Как оказалось, в общей сложности на мужчину взяли кредиты на 12 млн.
История № 5
Следующий 54-летний потерпевший проживал в городе Степняке и официально не работал. На сегодняшний день он отбывает наказание в учреждении с 2023 года.
А в тот 2022 год он лежал в больнице и параллельно пытался оформить новое удостоверение из-за его потери. В медучреждении он и познакомился с неким мужчиной, который предложил ему поехать на отдых в Алматы. На машине нового товарища без удостоверения он и отправился в южную столицу, где прожил около двух месяцев. Кстати, все это время он должен был отмечаться в полиции по месту жительства.
Потерпевший уверяет, что алкоголь он при этом не употреблял. Его разместили в доме, где он проживал один. И все эти два месяца он просто отдыхал, даже не выходя в город.
Для того, чтобы, якобы, оформить новое удостоверение, его снимали на сотовый телефон, просили повернуться направо и налево. То, что будут оформлены кредиты на 9,5 млн тенге, он даже не подозревал.
При допросе в полиции всем пяти потерпевшим были показаны фотографии для опознания лиц, которые вовлекли их в свои махинации. Каждый сумел найти того, от чьих рук он пострадал.
Допросы потерпевших продолжатся.
Напомним, ранее сообщалось, что прокурорами Акмолинской области завершено расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.
После этого Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский банк» и Alatau City Bank выступили с совместным заявлением, отметив, что не знают о причастности их сотрудников к ОПГ.
Но после того, как Ассоциация финансистов Казахстана опубликовала опровержение о непричастности сотрудников банков к ОПГ, прокуратура Акмолинской области заявила, что вся озвученная информация основана на конкретных материалах дела.
