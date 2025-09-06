ОПГ из банкиров: в прокуратуре Акмолинской области опровергли заявление финорганизаций

— Прокуратурой Акмолинской области завершено расследование дела в отношении ОПГ по фактам похищения людей, мошенничества и легализации имущества, добытого преступным путем. 2 сентября на ведомственном портале опубликован соответствующий пресс-релиз. 4 сентября Ассоциацией финансистов Казахстана опубликовано опровержение о непричастности сотрудников банков. Сообщаем, что публикация прокуратуры основана на конкретных материалах дела, — заверили в ведомстве.

Также было отмечено, что в порядке ст. 200 УПК в уполномоченный орган — центральный аппарат Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АРФРР) направлено соответствующее представление, в котором указана причастность банковских сотрудников к деятельности ОПГ.

— Более того, указанные банки в числе других признаны потерпевшими по делу, имеют соответствующего представителя, обладающего всеми правами участника уголовного процесса, в том числе правом ознакомления с материалами дела на всех этапах досудебного расследования. При таких обстоятельствах доводы о неосведомленности банков о расследуемом уголовном деле несостоятельны, — резюмировали в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что прокурорами Акмолинской области завершено расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занималась похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов. Как сообщили в прокуратуре, в ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них — работники ряда банков (Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский Банк», Jusan bank), при участии которых на протяжении более 5 лет совершались мошеннические действия.

Позже Kaspi Bank, Forte Bank, «Евразийский банк» и Alatau City Bank выступили с совместным заявлением на сайте Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), в котором заверили, что им неизвестны факты причастности их бывших или действующих сотрудников к обстоятельствам данного уголовного дела.