Шанхайская повестка: Казахстан в архитектуре глобального ИИ

Рабочий визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Шанхай по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина, приуроченный к участию во Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC 2026, по сути, перерос в одно из ключевых внешнеполитических событий года. Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил присутствие Казахстана в глобальной ИИ-повестке с акцентом на цифровизацию, как нового фундамента двустороннего взаимодействия Астаны и Пекина. Какие возможности открывает цифровизация как новая ось двусторонних отношений для экономики Казахстана – в материале аналитического обозревателя агентства Kazinform.

Формально визит Касым-Жомарта Токаева в Китай носил рабочий характер. Однако по уровню внимания со стороны китайского руководства, насыщенности программы и политическим результатам его фактически можно сопоставить с официальным визитом. Президент Казахстана стал одним из главных зарубежных гостей Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC 2026, выступив на церемонии открытия сразу после Председателя КНР Си Цзиньпина.

Политический фундамент нового технологического прорыва

Высокий статус визита ощущался уже с первых минут пребывания Главы государства в Шанхае. В аэропорту Президента Казахстана встречали более 40 представителей ведущих китайских СМИ. Для рабочих визитов подобное внимание со стороны национальных медиа принимающей страны является скорее исключением и свидетельствует о значительном интересе к приезду казахстанского лидера.

Символично, что переговоры Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Председателем КНР Си Цзиньпином и встречи с руководителями крупнейших китайских технологических компаний состоялись накануне Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC 2026 — одной из ведущих международных площадок, где обсуждаются перспективы развития и регулирования искусственного интеллекта.

Хотя главным информационным акцентом визита стали вопросы искусственного интеллекта, цифровой экономики и высоких технологий, стратегическое значение имели переговоры лидеров Казахстана и Китая.

Особое внимание привлек формат переговоров лидеров двух государств. Встреча Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина продолжалась ровно один час, хотя первоначально на нее было отведено вдвое меньше времени. В дипломатической практике подобное увеличение продолжительности переговоров считается важным индикатором высокого уровня доверия и заинтересованности сторон в обсуждении долгосрочной стратегической повестки. Это особенно показательно с учетом того, что визит официально имел статус рабочего.

Сама атмосфера переговоров показала: отношения между Астаной и Пекином находятся на беспрецедентно высоком уровне. Поблагодарив китайского лидера за приглашение принять участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, Глава государства особо подчеркнул роль Китая в современном мире.

— Китай обладает огромным авторитетом в международном сообществе, его достижения получили признание во всем мире. Сегодня мы все с большим интересом наблюдаем за впечатляющими изменениями, происходящими в Вашей стране. Считаю, что это, прежде всего, результат Вашего дальновидного руководства и неустанного труда. Я глубоко уважаю Вас как сильного лидера, ведущего свой народ вперед, и как мудрого политика глобального масштаба. Мы всегда готовы поддерживать Ваши благородные инициативы. Казахстан неизменно заинтересован во всестороннем укреплении вечного и стратегического партнерства с Китаем, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил: за последние годы политический диалог между двумя государствами существенно активизировался, а сотрудничество охватывает практически все основные направления — от промышленности и энергетики до цифровой экономики и искусственного интеллекта.

Фото: Аkorda

Особое внимание уделено экономическому взаимодействию. Сегодня Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Объем двусторонней торговли достиг $49 млрд, а совокупные инвестиции КНР в экономику Казахстана превысили $30 млрд. В стране работают более 8,5 тысячи компаний с китайским участием. Не менее показательными стали оценки, прозвучавшие со стороны китайского лидера.

— Совместными усилиями отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном достигли высокого уровня. Вместе с тем имеется значительный потенциал для их развития. Президент Казахстана проводит дружественную политику в отношении Китая, это отвечает интересам народов обеих стран, — отметил Си Цзиньпин.

Фактически эти заявления стали политическим подтверждением того, что Пекин рассматривает Казахстан как одного из ключевых партнеров в Центральной Азии не только в сфере торговли и транзита, но и в формировании новой технологической архитектуры Евразии.

По итогам переговоров подписаны Программа и Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества между правительствами Казахстана и Китая на 2027–2030 годы. Документы задают долгосрочные ориентиры двустороннего взаимодействия и создает основу для реализации новых инвестиционных и технологических проектов.

Фото: Аkorda

Политические договоренности получили и практическое продолжение. По итогам визита подписано более 70 коммерческих соглашений на сумму свыше $15 млрд. В их числе — проекты в области искусственного интеллекта, цифровизации, строительства дата-центров, производства электромобилей, робототехники и развития транспортно-логистической инфраструктуры. Такой пакет соглашений свидетельствует о постепенном переходе казахстанско-китайского сотрудничества от традиционной модели, основанной на торговле и инфраструктуре, к технологическому партнерству.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на укрепление гуманитарных связей между двумя странами.

— В прошлом году Казахстан посетили более одного миллиона граждан Китая. В столицах двух стран открылись культурные центры. В нашей стране успешно функционируют мастерские Лу Баня. Это является еще одним свидетельством дружбы и взаимного доверия, сложившихся между двумя народами, — подчеркнул Президент.

Заместитель Председателя Правления Института внешнеполитических исследований при МИД РК Манарбек Кабазиев отмечает, что программа визита была построена таким образом, чтобы продемонстрировать переход казахстанско-китайского взаимодействия к новому качественному этапу.

— Наряду с традиционными переговорами на высшем уровне Глава государства провел встречи с руководителями ведущих китайских корпораций, принял участие в деловых мероприятиях и выступил на открытии Всемирной конференции по искусственному интеллекту (WAIC) в Шанхае сразу после Председателя КНР Си Цзиньпина. Такой формат участия сам по себе является важным политическим сигналом, свидетельствующим о высоком уровне доверия между двумя странами и особом месте Казахстана в системе внешнеполитических приоритетов Китая, — отмечает эксперт.

Новое «золотое тридцатилетие» казахстанско-китайских отношений

Выступление Касым-Жомарта Токаева на круглом столе с руководителями китайских высокотехнологичных компаний началось на китайском языке. Этот жест был тепло воспринят участниками мероприятия. Личная компетенция казахстанского лидера – знание китайского языка – дополнительный ресурс и фактор доверия для углубления двустороннего диалога.

Фото: Аkorda

Показательно, что внимание китайской аудитории привлекло не только содержание выступления, но и свободное владение Президентом китайским языком. Как отмечали представители местных СМИ, «у нашего давнего друга прекрасный китайский язык». Во время визита Касым-Жомарт Токаев неоднократно обращался к китайским коллегам на их родном языке — как во время встреч с бизнесом, так и на официальных мероприятиях.

Такой уровень владения языком объясним. В молодости Президент обучался в Пекинском университете языка и культуры, а также работал дипломатом в Китае. В общей сложности его профессиональная и образовательная биография связана с КНР почти восемью годами жизни. Не случайно в китайской экспертной и медийной среде Токаева нередко называют давним другом китайского народа и одним из лучших знатоков Китая среди мировых лидеров.

Президент особо подчеркнул, что казахстанско-китайские отношения переживают качественную трансформацию.

— Наши двусторонние связи поднялись на беспрецедентный уровень. Мы вместе вступили в новое «золотое тридцатилетие» казахско-китайских отношений. Есть все основания утверждать, что взаимодействие наших стран вышло на совершенно новый качественный уровень. Наши народы объединяют взаимное доверие, искренняя дружба и общность взглядов на будущее. Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодарность моему дорогому другу Председателю Китайской Народной Республики господину Си Цзиньпину за его личный вклад в укрепление стратегического партнерства между нашими странами, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем главным итогом визита стали не столько объемы торговли и количество подписанных документов, сколько изменение самой модели двустороннего сотрудничества. Старший эксперт Отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Жадыра Әсетқызы отмечает, что сегодня партнерство Астаны и Пекина выходит на качественно новый уровень.

— На предыдущих этапах двусторонняя повестка концентрировалась преимущественно на энергетике, торговле, транспортной инфраструктуре и привлечении капитала. Сегодня к этим направлениям добавляются кооперация в области промышленного искусственного интеллекта, робототехники, создания дата-центров, производства электромобилей и аккумуляторов, локализации автомобильного производства, а также развития совместных исследовательских и образовательных структур, — подчеркнула эксперт.

WAIC 2026: Казахстан включается в архитектуру глобального ИИ

Всемирная конференция по искусственному интеллекту стала площадкой, где Казахстан предложил свою модель ответственного использования ИИ. В фокусе WAIC – партнерство государств, бизнеса и научного сообщества для формирования глобального стандарта этики, безопасности и регулирования ИИ. Выступая перед участниками форума, Касым-Жомарт Токаев отметил ведущую роль Китая в развитии мировой индустрии искусственного интеллекта.

Дополнительным подтверждением особого статуса Казахстана на форуме стало место Главы государства в программе мероприятия. Касым-Жомарт Токаев выступил непосредственно после Председателя КНР Си Цзиньпина, что традиционно рассматривается как знак особого уважения со стороны организаторов и принимающей стороны. Фактически Казахстан оказался представлен среди ключевых участников глобальной дискуссии о будущем искусственного интеллекта.

Фото: Аkorda.

— Сегодня более половины мировых исследователей ИИ являются представителями КНР. На долю китайских инноваторов приходится наибольшее число патентов в сфере ИИ, а динамичная инновационная экосистема страны прорывными темпами движется вперед во многих направлениях передовых технологий, — сказал Президент.

Глава государства поддержал концепцию форума «ИИ во благо, ИИ для всех». Он призвал государств-участников и заинтересованные стороны к созданию постоянной экспертной платформы по вопросам регулирования, стандартов и этики в области искусственного интеллекта. В том числе, мер по защите от киберугроз.

— Считаем, что предложенные принципы должны лежать в основе наших совместных усилий, направленных на то, чтобы технологический прогресс обеспечивал всеобщее благо, — подчеркнул Президент, обратив внимание на масштабы глобального роста индустрии искусственного интеллекта.

Фото: Аkorda

— По данным ООН, инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и связанные с ним технологии росли в среднем на 47 процентов в год. Ожидается, что к 2033 году объем мирового рынка ИИ достигнет почти 5 триллионов долларов, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Одной из самых важных инициатив, озвученных Президентом, стало предложение провести в Астане первое заседание Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта (ЭСКАТО ООН) и разместить в Казахстане ее региональное представительство по Центральной Азии.

Флагманские проекты: что Казахстан предлагает миру

Но круглом столе с китайским бизнесом Глава государства представил Казахстан как формирующийся хаб для ИИ, цифровой инфраструктуры и «умной» логистики. Ключевой проект - Data Center Valley в Экибастузе, который Президент Казахстана назвал уникальной стратегической инициативой и будущей ключевой опорой цифровой инфраструктуры страны и региона.

— Мы считаем, что данный проект станет ключевой опорой цифровой инфраструктуры Казахстана и всей Центральной Азии. Его главная цель — формирование платформы международного уровня для развития центров обработки данных, облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

И второй знаковый проект – новый город Алатау, который станет центром талантов, технологий и инвестиций Евразии.

— Мы стремимся сформировать целостную инновационную экосистему. Благодаря этому в одно русло будут объединены мощности суперкомпьютера, лаборатории искусственного интеллекта, научно-исследовательские организации, образовательные программы, стартапы и ориентированные на экспорт цифровые услуги, — подчеркнул Президент.

Эксперт в области кибербезопасности и цифровых технологий Евгений Питолин считает, что наша страна уже обладает рядом преимуществ для формирования регионального ИИ-хаба.

— Казахстан имеет все шансы занять позицию регионального лидера и цифрового моста между Востоком и Западом. Создаются Data Center Valley, AI Research University, развивается Alem.AI, принимаются современные цифровые законы. Все это формирует конкурентоспособную экосистему, — отмечает Евгений Питолин.

Эта инициатива стала одной из наиболее амбициозных идей, озвученных в ходе визита. Ее задача заключается не только в развитии цифровой торговли, но и в ускоренном переносе передовых китайских технологий в промышленность, транспорт, здравоохранение и другие отрасли экономики Казахстана. По сути речь идет о формировании нового технологического контура сотрудничества между двумя странами.

Искусственный интеллект как фундамент новой экономической модели

Шанхайская повестка опирается на серьезный задел внутри страны. 2026 год объявлен годом цифровизации и ИИ. 9 июня Президент подписал Указ об общенациональной стратегии масштабной цифровизации и внедрении технологий ИИ Digital Казахстан до 2029 года, создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, приняты Закон «Об искусственном интеллекте», Цифровой кодекс и открыты инновационные школы , которые готовят специалистов цифровой экономики. Искусственный интеллект рассматривается уже не как перспективное направление развития, а как инструмент модернизации государственного управления и ключевых отраслей экономики.

Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает ИИ как один из главных факторов будущего экономического роста.

Фото: Аkorda

Заместитель директора Центра фискальной политики Института экономических исследований Эльмира Осипова считает, что ИИ постепенно переходит из категории перспективных технологий в практический инструмент управления экономикой.

— Глава государства справедливо отметил, что искусственный интеллект и цифровизация являются фундаментом новой экономической модели. Сегодня Казахстан активно движется к тому, чтобы ИИ стал реальным драйвером роста экономики. Цифровые и ИИ-решения уже начинают приносить реальные результаты в управлении экономикой. Минфин внедряет ИИ-инструменты в бюджетный, налоговый и фискальный контроль. Информационные системы охватывают налоговое и таможенное администрирование, казначейство, государственные закупки, стратегическое планирование и аудит. В целом внедрение ИИ помогает сделать управление государственными финансами более прозрачным, точным и адаптивным, — отметила эксперт.

Средний коридор как часть единого цифрового пространства Евразии

Развитие цифровых технологий стороны рассматривают и как инструмент повышения конкурентоспособности транспортных маршрутов. Еще одной важной темой переговоров стала логистика. Сегодня около 85% железнодорожных перевозок между Китаем и Европой проходит через Казахстан. Однако, как отметил Президент, конкурентоспособность транспортных маршрутов все больше зависит от скорости обработки данных.

— В XXI веке недостаточно измерять конкурентоспособность транспортного коридора по качеству инфраструктуры. Успех таких проектов зависит прежде всего от скорости обмена данными, уровня цифровой интеграции и прозрачности логистики. Поэтому мы закладываем основу единой цифровой экосистемы в сфере международных грузовых перевозок, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Основным проектом в этой сфере станет платформа Smart Cargo, которая должна объединить таможенные, логистические и коммерческие сервисы в единую цифровую среду.

— Главная цель — формирование единого цифрового транспортного пространства Евразии. Мы должны создать пространство, в котором товары будут пересекать границу так же быстро и эффективно, как данные передаются через цифровую сеть, — подчеркнул Президент.

Фото: Аkorda

AgriTech: Казахстан - ведущий агропромышленный хаб региона

Отдельный блок переговоров был посвящен AgriTech и цифровизации сельского хозяйства. Глава государства отметил, что Казахстан уже два года подряд собирает рекордные урожаи зерна на уровне 27 млн тонн благодаря внедрению современных технологий.

— В настоящее время в стране более 200 агропромышленных предприятий работают по принципу «умной фермы». Еще более 650 хозяйств поэтапно внедряют цифровые решения. Мы намерены развивать Казахстан как ведущий агропромышленный хаб в Центральной Азии. Самый короткий путь к достижению этой цели — внедрение искусственного интеллекта, роботизации и технологии «Индустрия 4.0», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан глазами Китая: главный партнер Центральной Азии

Интересно, что высокий уровень внимания к визиту Президента Казахстана совпал с публикацией аналитического материала китайского делового издания All China Review, в котором Казахстан назван безусловным экономическим лидером Центральной Азии и наиболее привлекательным партнером Китая в регионе.

По данным издания, по итогам 2025 года ВВП Казахстана достиг 306 млрд долларов, что составляет 53,7% совокупной экономики Центральной Азии. Для сравнения, ВВП Узбекистана оценивается в 147 млрд долларов, Туркменистана — в 77 млрд долларов, Кыргызстана — в 21 млрд долларов, Таджикистана — в 17 млрд долларов.

Не менее показателен уровень благосостояния населения. ВВП на душу населения в Казахстане составляет около 15 тысяч долларов против 3,8 тысячи долларов в Узбекистане.

Особое внимание китайские аналитики уделяют инвестиционной привлекательности страны. По данным ЮНКТАД, из 220,5 млрд долларов накопленных прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии на Казахстан приходится 151,3 млрд долларов или почти 69% всего регионального объема.

Китай также рассматривает Казахстан как ключевой транзитный узел Евразии. Сегодня через территорию страны проходит около 85% сухопутных грузов между Китаем и Европой, а объем двусторонней торговли уже приблизился к 50 млрд долларов. В перспективе стороны намерены увеличить товарооборот до 100 млрд долларов.

Как отмечает All China Review:

«Казахстан — не просто крупнейший рынок региона, но и один из наиболее стратегически важных партнеров Китая в Центральной Азии. Сочетание масштабов экономики, диверсификации, развитой финансовой системы и роли главного регионального шлюза делает его ведущим экономическим центром Центральной Азии на долгие годы вперед».

Этот взгляд особенно важен в контексте шанхайского визита, поскольку показывает, что интерес Китая к Казахстану выходит далеко за рамки традиционного транзита и торговли и все больше связан с совместным развитием технологий, цифровой экономики и искусственного интеллекта.

Совместный ответ на вызовы новой технологической эпохи

Политолог Мурад Шамилов обращает внимание, что мир вступает в эпоху технологической полицентричности, где главную роль будут играть несколько центров силы одновременно.

— Китай уже сегодня является одним из ключевых архитекторов мировой системы искусственного интеллекта. Однако глобальное управление искусственным интеллектом невозможно свести к доминированию одной державы. Мир входит в эпоху технологической полицентричности, где лидерство будет распределено между несколькими центрами силы, — считает эксперт.

По его мнению, участие Казахстана в WAIC позволяет стране не только изучать мировой опыт, но и предлагать собственные решения в сфере цифровизации, искусственного интеллекта и государственного управления.

Фото: Аkorda.

По мнению Манарбека Кабазиева, именно высокий уровень политического доверия позволил вывести казахстанско-китайское сотрудничество на новый технологический уровень. Регулярные встречи лидеров двух государств, взаимодействие в рамках ООН, ШОС, СВМДА и формата «Центральная Азия — Китай» сформировали прочную основу для реализации долгосрочных проектов.

— Нынешний визит Президента Касым-Жомарта Токаева можно рассматривать как важный этап формирования новой архитектуры казахстанско-китайского партнерства. Он подтвердил не только высокий уровень политического доверия между двумя странами, но и их готовность совместно отвечать на вызовы новой технологической эпохи, — подчеркнул Манарбек Кабазиев.

По сути, визит обозначил переход к новой модели сотрудничества, где наряду с энергетикой, транспортом и промышленностью ключевое место занимают искусственный интеллект, цифровая экономика, научные исследования и совместная разработка технологий.

Этот подход обозначил и Президент Казахстана.

— Наша цель — не просто привлечь капитал. Мы стремимся к совместной разработке новых технологий, созданию научно-исследовательских центров, формированию новых производственных цепочек и развитию человеческого капитала, который будет продвигать ориентир будущего — экономику знаний, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Шанхайская поездка Президента Касым-Жомарта Токаева обозначила новый статус Казахстана как субъекта формирующейся мировой ИИ-экономики. Подписанные соглашения, презентация Data Center Valley и города будущего Алатау, готовность Пекина делиться технологиями и собственная стратегия Digital Казахстан – элементы единой архитектуры, в которой цифровизация становится главной осью модернизации и одновременно новым измерением казахстанско-китайского стратегического сотрудничества.