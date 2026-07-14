Правительство Казахстана подведет итоги исполнения бюджета за первое полугодие 2026 года

Кабинет министров рассмотрит итоги социально-экономического развития страны и исполнение республиканского бюджета за январь–июнь 2026 года.

Отметим, что, по данным Министерства финансов, за январь–май доходы государственного бюджета исполнены на 100,9% от плана.

По итогам полугодия в казну поступило более 11,4 трлн тенге, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы республиканского бюджета при плане 7,34 трлн тенге составили 7,41 трлн тенге, превысив прогноз на 66,7 млрд тенге. В Минфине среди основных факторов назвали рост экономики и деловой активности, благоприятную ситуацию на мировых сырьевых рынках, а также налоговую реформу.

В структуре доходов республиканского бюджета без учета трансфертов 97,7% приходится на налоговые поступления. План по ним исполнен на 100,5%, а объем поступлений вырос более чем на 30,6%. В целом рост обеспечили поступления от налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога, налога на добычу полезных ископаемых и экспортной таможенной пошлины на сырую нефть.

Напомним, по итогам первого полугодия экономика Казахстана выросла на 4,1%.