76 международных наблюдателей аккредитованы для мониторинга выборов в Курултай

Центральная избирательная комиссия Казахстана аккредитовала еще 16 международных наблюдателей для мониторинга выборов депутатов Курултая. После принятого решения общее число аккредитованных международных наблюдателей достигло 76, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил на заседании ЦИК заместитель председателя комиссии Мухтар Ерман, Министерство иностранных дел представило кандидатуры наблюдателей от четырех иностранных государств и трех международных организаций.

— В их числе представители Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, — отметил Ерман.

Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров подчеркнул, что процедура аккредитации международных наблюдателей продолжается по представлению Министерства иностранных дел и завершится 17 августа в 18:00 в соответствии с календарным планом избирательной кампании.

Ранее ЦИК зарегистрировал партийный список «Ак жол» на выборы депутатов Курултая.