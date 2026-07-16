Си Цзиньпин высоко оценил курс реформ в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Председатель КНР, приветствуя Президента Казахстана, отметил, что сегодня представилась благоприятная возможность для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

— Совместными усилиями отношения вечного всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Казахстаном достигли высокого уровня. Вместе с тем имеется значительный потенциал для их развития. Президент Казахстана проводит дружественную политику в отношении Китая, это отвечает интересам народов обеих стран, — сказал Си Цзиньпин.

Кроме того, Председатель КНР дал высокую оценку проводимому по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева курсу масштабных преобразований, а также поздравил его с принятием новой Конституции и пожелал успехов на предстоящих выборах в Курултай.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Председателя Си Цзиньпина за приглашение принять участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту, отметив символичность проведения данного мероприятия в Шанхае — «жемчужине Востока». Президент Казахстана добавил, что между двумя странами в торгово-экономической сфере достигнуты большие успехи.

Напомним, что накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай.

Сегодня Президент Казахстана встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае.

В рамках круглого стола с руководителями крупных китайских высокотехнологичных компаний состоялась церемония обмена подписанными коммерческими документами.

Стало известно, что первый в ЦА завод по выпуску аккумуляторных батарей появится в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев приветствовал подписание в рамках данного визита Соглашения о совместной разработке проекта по строительству первой в Казахстане гидроаккумулирующей электростанции.