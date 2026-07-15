Семь лесных пожаров зарегистрировали за сутки в Казахстане

14 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана зарегистрировано семь лесных пожаров. Возгорания произошли в пяти регионах страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

По данным ведомства, один лесной пожар зарегистрирован в Акмолинской области, два — в Западно-Казахстанской области, один — в области Абай, два — в Костанайской области и еще один — в Павлодарской области.

Очаги возгорания были своевременно обнаружены в ходе авиационного патрулирования РГКП «Казавиалесоохрана», с использованием систем раннего обнаружения, а также благодаря постоянному мониторингу, который ведет государственная лесная охрана.

К тушению пожаров привлечены сотрудники государственной лесной охраны, десантники авиационной пожарной службы РГКП «Казавиалесоохрана», вертолеты, специальная техника, а также дополнительные силы и средства взаимодействующих служб.

В ведомстве отметили, что благодаря оперативным и слаженным действиям удалось не допустить распространения огня на населенные пункты и лесные массивы. В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации очагов возгорания. Ситуация находится на постоянном контроле.

В Комитете лесного хозяйства и животного мира в связи с сохранением аномально жаркой погоды и прохождением грозовых фронтов призвали граждан, отдыхающих на природе, а также лесопользователей строго соблюдать требования пожарной безопасности.

Напомним, пожар в горах Катон-Карагая удалось остановить на высоте более 1400 метров.