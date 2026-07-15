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    Новые полномочия появятся у маслихатов: Токаев подписал закон

    Президент Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного управления и местного самоуправления», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Токаев подписал закон
    Фото: Акорда

    В частности, в законодательство введена новая статья, определяющая компетенцию руководителя аппарата маслихата. Его функции:

    1. руководит деятельностью аппарата маслихата;
    2. организует, координирует и контролирует деятельность аппарата маслихата в пределах своей компетенции;
    3. назначает на государственные должности и освобождает от государственных должностей административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата маслихата;
    4. осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий аппарата маслихата;
    5. осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;
    6. решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, установления надбавок государственным служащим аппарата маслихата;
    7. решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата маслихата;
    8. обеспечивает исполнение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;
    9. организует сессии маслихата, заседания постоянных и временных комиссий маслихата;
    10. готовит проекты решений маслихата, приказы по командированию депутатов маслихата и возложению обязанностей в случае отсутствия председателя маслихата или председателя постоянной комиссии маслихата;
    11. организует мероприятия по повышению квалификации депутатов;
    12. осуществляет иные полномочия, возложенные на руководителя аппарата.

    Также маслихаты получили право:

    • рассматривать результаты реализации планов действий по решению проблемных вопросов, поднятых на встречах акимов с населением;
    • участвовать в работе бюджетных комиссий;
    • утверждать правила санитарной очистки населенных пунктов;
    • применять дисциплинарные взыскания к председателям и членам ревизионных комиссий.

    Кроме того, документ сокращает срок рассмотрения депутатских запросов с 30 до 15 дней и расширяет полномочия собраний местных сообществ.

    Законом также вводится ограничение, согласно которому одно и то же лицо не сможет занимать должность председателя областного, районного маслихата, а также маслихата города республиканского значения или столицы более двух сроков подряд.

    Закон вводится в действие с 26 июля 2026 года. 

    Ранее сообщалось, что Президент Казахстана подписал закон о внесении поправок в Кодекс «О браке (супружестве) и семье». 

    Касым-Жомарт Токаев Маслихат Президент Казахстана Закон и право
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор