Новые полномочия появятся у маслихатов: Токаев подписал закон

Президент Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного управления и местного самоуправления», передает корреспондент агентства Kazinform.

В частности, в законодательство введена новая статья, определяющая компетенцию руководителя аппарата маслихата. Его функции:

руководит деятельностью аппарата маслихата; организует, координирует и контролирует деятельность аппарата маслихата в пределах своей компетенции; назначает на государственные должности и освобождает от государственных должностей административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата маслихата; осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий аппарата маслихата; осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины; решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, установления надбавок государственным служащим аппарата маслихата; решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата маслихата; обеспечивает исполнение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в пределах своей компетенции; организует сессии маслихата, заседания постоянных и временных комиссий маслихата; готовит проекты решений маслихата, приказы по командированию депутатов маслихата и возложению обязанностей в случае отсутствия председателя маслихата или председателя постоянной комиссии маслихата; организует мероприятия по повышению квалификации депутатов; осуществляет иные полномочия, возложенные на руководителя аппарата.

Также маслихаты получили право:

рассматривать результаты реализации планов действий по решению проблемных вопросов, поднятых на встречах акимов с населением;

участвовать в работе бюджетных комиссий;

утверждать правила санитарной очистки населенных пунктов;

применять дисциплинарные взыскания к председателям и членам ревизионных комиссий.

Кроме того, документ сокращает срок рассмотрения депутатских запросов с 30 до 15 дней и расширяет полномочия собраний местных сообществ.

Законом также вводится ограничение, согласно которому одно и то же лицо не сможет занимать должность председателя областного, районного маслихата, а также маслихата города республиканского значения или столицы более двух сроков подряд.

Закон вводится в действие с 26 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана подписал закон о внесении поправок в Кодекс «О браке (супружестве) и семье».