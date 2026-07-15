Новые полномочия появятся у маслихатов: Токаев подписал закон
Президент Казахстана подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственного управления и местного самоуправления», передает корреспондент агентства Kazinform.
В частности, в законодательство введена новая статья, определяющая компетенцию руководителя аппарата маслихата. Его функции:
- руководит деятельностью аппарата маслихата;
- организует, координирует и контролирует деятельность аппарата маслихата в пределах своей компетенции;
- назначает на государственные должности и освобождает от государственных должностей административных государственных служащих корпуса «Б» аппарата маслихата;
- осуществляет общее руководство деятельностью дисциплинарной и конкурсной комиссий аппарата маслихата;
- осуществляет контроль за соблюдением служебной дисциплины;
- решает вопросы командирования, предоставления отпусков, оказания материальной помощи, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, поощрения, установления надбавок государственным служащим аппарата маслихата;
- решает вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих аппарата маслихата;
- обеспечивает исполнение требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции в пределах своей компетенции;
- организует сессии маслихата, заседания постоянных и временных комиссий маслихата;
- готовит проекты решений маслихата, приказы по командированию депутатов маслихата и возложению обязанностей в случае отсутствия председателя маслихата или председателя постоянной комиссии маслихата;
- организует мероприятия по повышению квалификации депутатов;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на руководителя аппарата.
Также маслихаты получили право:
- рассматривать результаты реализации планов действий по решению проблемных вопросов, поднятых на встречах акимов с населением;
- участвовать в работе бюджетных комиссий;
- утверждать правила санитарной очистки населенных пунктов;
- применять дисциплинарные взыскания к председателям и членам ревизионных комиссий.
Кроме того, документ сокращает срок рассмотрения депутатских запросов с 30 до 15 дней и расширяет полномочия собраний местных сообществ.
Законом также вводится ограничение, согласно которому одно и то же лицо не сможет занимать должность председателя областного, районного маслихата, а также маслихата города республиканского значения или столицы более двух сроков подряд.
Закон вводится в действие с 26 июля 2026 года.
Ранее сообщалось, что Президент Казахстана подписал закон о внесении поправок в Кодекс «О браке (супружестве) и семье».