Президент подписал закон: воспользоваться суррогатным материнством смогут только состоящие в браке граждане Казахстана
Президент Казахстана подписал закон о внесении поправок в Кодекс «О браке (супружестве) и семье». Теперь заказчиками услуги суррогатного материнства могут быть только граждане Казахстана, состоящие в браке (супружестве), передает корреспондент агентства Kazinform.
Кодекс «О браке (супружестве) и семье» дополнен новым пунктом, в котором говорится, что заказчиками услуги суррогатного материнства могут быть только граждане Республики Казахстан, состоящие в браке (супружестве).
Супруги (заказчики), граждане Республики Казахстан, состоящие в браке (супружестве), при заключении договора суррогатного материнства обязаны:
- нести материальные расходы, связанные с прохождением суррогатной матерью медицинского обследования;
- нести материальные расходы, связанные с применением вспомогательных репродуктивных методов и технологий;
- представить в медицинские организации, применяющие вспомогательные репродуктивные методы и технологии, медицинское заключение о физическом, психическом здоровье, а также результаты медико-генетического обследования;
- оплачивать расходы по медицинскому обслуживанию суррогатной матери в период беременности, родов и в течение пятидесяти шести дней после родов, а в случае осложнений, связанных с беременностью и родами, оплачивать расходы в течение семидесяти дней после родов.
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