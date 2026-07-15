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    Президент подписал закон: воспользоваться суррогатным материнством смогут только состоящие в браке граждане Казахстана

    Президент Казахстана подписал закон о внесении поправок в Кодекс «О браке (супружестве) и семье». Теперь заказчиками услуги суррогатного материнства могут быть только граждане Казахстана, состоящие в браке (супружестве), передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Акорда

    Кодекс «О браке (супружестве) и семье» дополнен новым пунктом, в котором говорится, что заказчиками услуги суррогатного материнства могут быть только граждане Республики Казахстан, состоящие в браке (супружестве).

    Супруги (заказчики), граждане Республики Казахстан, состоящие в браке (супружестве), при заключении договора суррогатного материнства обязаны:

    • нести материальные расходы, связанные с прохождением суррогатной матерью медицинского обследования;
    • нести материальные расходы, связанные с применением вспомогательных репродуктивных методов и технологий;
    • представить в медицинские организации, применяющие вспомогательные репродуктивные методы и технологии, медицинское заключение о физическом, психическом здоровье, а также результаты медико-генетического обследования;
    • оплачивать расходы по медицинскому обслуживанию суррогатной матери в период беременности, родов и в течение пятидесяти шести дней после родов, а в случае осложнений, связанных с беременностью и родами, оплачивать расходы в течение семидесяти дней после родов.

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    Касым-Жомарт Токаев Суррогатное материнство Президент Закон и право Брак Жилье
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
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