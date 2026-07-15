Президент подписал закон: воспользоваться суррогатным материнством смогут только состоящие в браке граждане Казахстана

Президент Казахстана подписал закон о внесении поправок в Кодекс «О браке (супружестве) и семье». Теперь заказчиками услуги суррогатного материнства могут быть только граждане Казахстана, состоящие в браке (супружестве), передает корреспондент агентства Kazinform.