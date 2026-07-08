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    Глава государства подписал Закон «Об охране почв»

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «Об охране почв», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    трактор в поле далада трактор
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    Документ направлен на регулирование вопросов сохранения, восстановления и рационального использования почвенных ресурсов, а также совершенствование правовых механизмов в сфере их охраны.

    Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса».

    Тексты Законов публикуются в печати.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Законопроекты
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор