Глава государства подписал Закон «Об охране почв»
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «Об охране почв», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Документ направлен на регулирование вопросов сохранения, восстановления и рационального использования почвенных ресурсов, а также совершенствование правовых механизмов в сфере их охраны.
Кроме того, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны почв, земельных отношений и агропромышленного комплекса».
Тексты Законов публикуются в печати.