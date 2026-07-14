Руководитель клиники в Астане получил срок за хищение средств ОСМС

В Астане вынесли приговор по делу о хищении бюджетных средств путем фальсификации данных о прикреплении граждан к медицинской организации, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

Расследование проведено департаментом АФМ по г. Астана.

Руководитель частной клиники ТОО «Forte Clinic (Tumar)» организовал схему искусственного увеличения количества прикреплённых граждан для получения необоснованного финансирования из Фонда социального медицинского страхования.

Для реализации схемы он привлек сотрудника РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения», который, используя служебный доступ, незаконно одобрял поданные фиктивные заявки.

Таким образом, более 15 тысяч граждан прикреплены по письменным заявлениям, несмотря на то, что действующие правила допускают такую форму только для ограниченного круга лиц.

Выявлены случаи прикрепления граждан из других регионов, несовершеннолетних без документов законных представителей, а также лиц, выехавших за пределы страны.

— Кроме того, руководитель клиники установил контроль над учетными записями медицинских работников в информационной системе «Damu med», привязав их к номерам телефонов администрации. Используя полученный доступ, он вносил в систему фиктивные сведения о якобы оказанных медицинских услугах незаконно прикреплённым гражданам, создавая основания для начисления финансирования из Фонда, — сообщили в АФМ.

В результате ущерб государству составил более 79 млн тенге.

Судом руководителю клиники назначено наказание в виде 5-и лет лишения свободы, сотруднику Центра развития здравоохранения — 3 года лишения свободы.

Причиненный ущерб полностью возмещен.

Приговор вступил в законную силу.

Накануне департаментом АФМ по Атырауской области было окончено расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничестве и незаконном получении материального вознаграждения.