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    Врач в Атырау брал деньги за бесплатные операции по ОСМС: ущерб превысил 8 млн тенге

    Департаментом АФМ по Атырауской области окончено расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничестве и незаконном получении материального вознаграждения, передает агентство Kazinform.

    Врач в Атырау брал деньги за бесплатные операции по ОСМС: ущерб превысил 8 млн тенге
    Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

    Следствием установлено, что в 2023–2025 годах подозреваемый, работая в ТОО «Family Health Clinic» и клинике ИП «Ким В.», скрывал от пациентов информацию о бесплатном проведении операций по варикозному расширению вен в рамках ОСМС и получал оплату за данные услуги на свои банковские счета.

    При этом в систему «DamuMed» вносились сведения об оказании пациентам бесплатной медицинской помощи, на основании которых организации получали финансирование из Фонда социального медицинского страхования.

    Таким образом, фактически одни и те же медицинские услуги оплачивались дважды — за счет средств ОСМС и самих пациентов.

    В результате подозреваемый незаконно завладел денежными средствами 42 пациентов на сумму свыше 8 млн тенге, тогда как медицинским организациям за оказанные услуги перечислено более 14,8 млн тенге.

    Кроме того, установлены факты незаконного получения им денежных вознаграждений от пациентов за выполнение своих служебных обязанностей.

    В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

    Уголовное дело направлено в суд.

    Ранее нарушения на 13,3 млн тенге выявили в двух соцучреждениях Туркестанской области.

    Атырауская область Атырау ОСМС Мошенничество Регионы Казахстана Медстрахование АФМ Врачи Ущерб
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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