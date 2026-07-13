Врач в Атырау брал деньги за бесплатные операции по ОСМС: ущерб превысил 8 млн тенге
Департаментом АФМ по Атырауской области окончено расследование в отношении врача-хирурга, подозреваемого в мошенничестве и незаконном получении материального вознаграждения, передает агентство Kazinform.
Следствием установлено, что в 2023–2025 годах подозреваемый, работая в ТОО «Family Health Clinic» и клинике ИП «Ким В.», скрывал от пациентов информацию о бесплатном проведении операций по варикозному расширению вен в рамках ОСМС и получал оплату за данные услуги на свои банковские счета.
При этом в систему «DamuMed» вносились сведения об оказании пациентам бесплатной медицинской помощи, на основании которых организации получали финансирование из Фонда социального медицинского страхования.
Таким образом, фактически одни и те же медицинские услуги оплачивались дважды — за счет средств ОСМС и самих пациентов.
В результате подозреваемый незаконно завладел денежными средствами 42 пациентов на сумму свыше 8 млн тенге, тогда как медицинским организациям за оказанные услуги перечислено более 14,8 млн тенге.
Кроме того, установлены факты незаконного получения им денежных вознаграждений от пациентов за выполнение своих служебных обязанностей.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее нарушения на 13,3 млн тенге выявили в двух соцучреждениях Туркестанской области.