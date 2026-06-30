Нарушения на 13,3 млн тенге выявили в двух соцучреждениях Туркестанской области

В Сарыагашском районе прокуратура выявила хищение 13,3 млн тенге бюджетных средств, выделенных на специальные социальные услуги, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

— Прокуратурой Сарыагашского района проведен анализ целевого и законного использования бюджетных средств в коммунальных государственных учреждениях «Аялы алақан» и «Қамқор» по оказанию специальных социальных услуг, подведомственных районному отделу занятости и социальных программ, — подчеркнули в ведомстве.

В ходе проверки установлено, что в рамках договоров государственных закупок бюджетные средства перечислялись за товары и услуги, которые фактически не были поставлены и оказаны.

— В частности, должностные лица учреждения в сговоре с рядом индивидуальных предпринимателей оформляли документы о приёмке товаров и услуг, которые фактически не поставлялись и не оказывались, что повлекло необоснованное перечисление бюджетных средств. По инициативе прокуратуры назначена судебно-бухгалтерская экспертиза, согласно заключению которой государству причинен материальный ущерб на сумму 13,3 млн тенге, — отметили в прокуратуру региона.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан (присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

В ведомстве отметили, что в настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит.

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