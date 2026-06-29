Какие нарушения выявили в частных школах Казахстана

На брифинге в СЦК вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков прокомментировал нарушения, выявленные при финансировании частных школ, а также рассказал о мерах по их устранению, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, одним из основных нарушений стало искусственное завышение контингента учащихся, однако эту проблему удалось решить за счет полной цифровизации процессов и интеграции с LMS-системами и государственными базами данных.

— На сегодняшний день одним из нарушений было завышение контингента учеников — такие факты действительно были. Сейчас мы решили этот вопрос путем полной цифровизации всех процессов и интеграции с LMS-системами и базами данных государственных органов, — сказал Даурен Темирбеков.

Кроме того, нарушения касались нецелевого размещения государственного заказа — средства выделялись регионам, где фактической потребности в дополнительных ученических местах не было.

— Также были выявлены случаи размещения госзаказа там, где в этом не было необходимости, то есть в регионах с профицитом ученических мест, — отметил вице-министр.

Отдельно он остановился на нарушениях, связанных с амортизационным компонентом А2.

— Аудиторы выявили подлог документов по экспертизе проектно-сметной документации, случаи оформления ремонта как реконструкции, факты финансирования зданий старше 30 лет, а также случаи, когда проводился ребрендинг без увеличения мощности. То есть средства выделялись, но фактически новые ученические места не создавались, — сообщил Темирбеков.

По его словам, по всем выявленным фактам уже начата соответствующая работа, включая судебные разбирательства.

— Мы планируем вернуть все средства, которые были необоснованно выделены, — резюмировал вице-министр.

Ранее на пресс-конференции в СЦК представитель Министерства финансов рассказал о выявленных нарушениях при финансировании частных школ.