Минфин выявил нарушения на 13 млрд тенге при финансировании частных школ

Цифровизация финансирования частных школ в Казахстане уже позволила существенно сократить бюджетные расходы, однако аудит выявил и масштабные нарушения при распределении государственных средств, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом заявил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, по итогам 2025 года в рамках государственного заказа были цифровизированы и профинансированы 785 образовательных объектов на сумму 76 млрд тенге. При первоначальном плане в 84 млрд тенге экономия бюджета составила 8 млрд тенге, или 9,6%. В январе–мае 2026 года оператор оплатил акты по 749 объектам образования на сумму 100,7 млрд тенге, при этом удалось сэкономить 59,3 млрд тенге.

— Цифровизация расчетов позволила исключить теневые зоны и ручные расчеты, что обеспечило существенную экономию бюджетных средств. Вместе с тем аудит предыдущих периодов выявил нарушения на сумму свыше 13 млрд тенге, — сообщил Даурен Темирбеков.

Среди ключевых нарушений, по словам вице-министра, были случаи финансирования регионов, где дефицита ученических мест фактически не наблюдалось. Так, в 2024 году семи регионам, включая Акмолинскую, Западно-Казахстанскую и Карагандинскую области, было выделено 1,8 млрд тенге, несмотря на отсутствие потребности в дополнительных местах.

Кроме того, аудит выявил искусственное завышение числа учащихся на сумму 261 млн тенге. В 41 частной школе было приписано более 1 200 учеников.

— В одной из школ Алматинской области были необоснованно указаны дополнительные 90 учеников, ущерб составил 29,4 млн тенге. В одной из школ Астаны приписали 75 учеников, что привело к ущербу в 18 млн тенге. После полной цифровизации и интеграции с государственными базами данных возможность ручных приписок технически исключена, — отметил Темирбеков.

Также серьезные нарушения были обнаружены при финансировании строительства и реконструкции зданий частных школ. Аудиторы зафиксировали подделку документов, фиктивную реконструкцию и необоснованные выплаты по амортизационному компоненту.

— В 24 частных школах выявлены признаки подделки документов по проектно-сметной документации, а в 31 случае заявлялась дорогостоящая реконструкция, хотя фактически проводился лишь мелкий ремонт. По всем этим фактам сейчас идут судебные разбирательства по возврату средств в бюджет, — сообщил вице-министр.

Отдельно он остановился на нарушениях санитарных и градостроительных норм. По данным Минфина, 145 частных школ, получавших государственное финансирование, работают в зданиях, не предназначенных для обучения детей — в коттеджах, офисных помещениях и бывших производственных цехах.

— С 1 января 2027 года государственный заказ будет полностью прекращен для всех частных школ, у которых отсутствуют здания с целевым назначением для образовательной деятельности. У бизнеса есть время привести объекты в соответствие с требованиями. В дальнейшем механизм цифрового финансирования планируется распространить на дошкольное, техническое, профессиональное и высшее образование, а также на систему стипендий и обеспечения местами в общежитиях, — подчеркнул Даурен Темирбеков.

Ранее в Министерстве просвещения сообщили раскрыли объем финансирования частных школ в рамках государственного образовательного заказа.