Цифровой тенге официально запускают в Казахстане с 18 июля

18 июля в Казахстане вводится в обращение цифровой тенге — цифровая форма национальной валюты РК и законное платежное средство, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующая норма предусмотрена Законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства».

Выпуск, организация обращения и погашение цифровых тенге на территории РК осуществляются исключительно Национальным Банком Казахстана.

Обращение цифрового тенге, открытие и ведение цифровых счетов осуществляются на платформе цифрового тенге Национального Банка РК.

Как отмечается в законе, цифровой счет открывается на платформе на основании заявки клиента после заключения договора.

— Участниками платформы цифрового тенге на основании заключенного договора с оператором платформы цифрового тенге могут выступать банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, центральный депозитарий, Комитет казначейства Министерства финансов РК, иные поставщики платежных услуг и юридические лица, определенные Национальным Банком РК, — говорится в документе.

По цифровому счету выполняются следующие операции:

прием (зачисление) цифровых тенге на цифровой счет, в том числе осуществление пополнения цифрового счета взамен полученных средств на эквивалентную сумму на условиях, предусмотренных договором цифрового счета; осуществление перевода цифровых тенге в пользу иных владельцев цифровых счетов в порядке, предусмотренном договором цифрового счета; исполнение указаний третьих лиц об изъятии цифровых тенге по основаниям, предусмотренным законами РК в отношении денег на банковских счетах, с учетом особенностей режима функционирования смарт-контрактов цифровых тенге и маркированных цифровых тенге, определенных Национальным Банком РК; изъятие цифровых тенге с цифрового счета взамен выдачи наличных денег или пополнения банковского счета клиента или третьего лица по указанию клиента на эквивалентную сумму на условиях, предусмотренных договором цифрового счета; предоставление по требованию владельца цифрового счета информации о сумме цифровых тенге клиента на цифровом счете и произведенных операциях в порядке и сроки, которые предусмотрены договором цифрового счета; осуществление иного обслуживания клиента, предусмотренного правилами выпуска, обращения и погашения цифровых тенге, утвержденными Национальным Банком РК и (или) договором цифрового счета.

Платежи и переводы с использованием цифровых тенге осуществляются в пределах остатков средств на цифровом счете.

При этом открытие сберегательных цифровых счетов не допускается.

Ранее сообщалось, что цифровой тенге начнут использовать в Казахстане для контроля бюджетных расходов.