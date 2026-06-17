Цифровой тенге начнут использовать в Казахстане для контроля бюджетных расходов

Министерство финансов Республики Казахстан приказом от 8 июня 2026 года утвердило Правила реализации пилотного проекта по масштабированию использования «цифрового тенге» в рамках республиканского и местных бюджетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Проект направлен на внедрение платформы цифрового тенге при осуществлении бюджетных расходов и тестирование механизмов прослеживаемости и программируемости государственных платежей.

Где будет применяться цифровой тенге

В рамках пилота цифровой тенге будет использоваться при расходовании средств по ряду направлений, включая:

закуп лекарственных средств и медицинских изделий;

приобретение и ремонт форменного и специального обмундирования;

закуп топлива и горюче-смазочных материалов;

строительство и реконструкцию объектов и дорог;

развитие автомобильных дорог республиканского значения;

строительство пунктов пропуска через государственную границу;

приобретение транспортных средств;

финансирование бюджетных кредитов;

грантовое финансирование научных проектов;

расходы за счет Специального государственного фонда.

Отдельно предусмотрено применение цифрового тенге в рамках крупных расходов — свыше 100 млн тенге.

Платформа цифрового тенге будет функционировать на основе:

автоматизированного обмена данными между казначейством, банками и госорганами;

использования сквозного идентификатора расходов (IDC);

единого цифрового учета бюджетных обязательств;

подтверждения операций на основе актов выполненных работ, электронных счетов-фактур и иных документов.

Участники пилотного проекта

В реализации проекта задействованы: Национальный банк Республики Казахстан — обеспечивает эмиссию и функционирование платформы; центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета; центральные и местные исполнительные органы; Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан осуществляет проведение бюджетных платежей.

Механизм исполнения

На этапе планирования расходов каждому бюджетному обязательству автоматически присваивается идентификатор, который сопровождает всю цепочку финансирования — от планирования до фактического исполнения.

Комитет казначейства совместно с Национальным банком обеспечивает конвертацию безналичных средств в цифровой тенге и проведение расчетов по подтвержденным операциям.

Сроки реализации

Пилотный проект стартует с 27 июня 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Ранее Нацбанк утвердил правила выпуска и обращения цифрового тенге.