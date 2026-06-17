Цифровой тенге начнут использовать в Казахстане для контроля бюджетных расходов
Министерство финансов Республики Казахстан приказом от 8 июня 2026 года утвердило Правила реализации пилотного проекта по масштабированию использования «цифрового тенге» в рамках республиканского и местных бюджетов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект направлен на внедрение платформы цифрового тенге при осуществлении бюджетных расходов и тестирование механизмов прослеживаемости и программируемости государственных платежей.
Где будет применяться цифровой тенге
В рамках пилота цифровой тенге будет использоваться при расходовании средств по ряду направлений, включая:
- закуп лекарственных средств и медицинских изделий;
- приобретение и ремонт форменного и специального обмундирования;
- закуп топлива и горюче-смазочных материалов;
- строительство и реконструкцию объектов и дорог;
- развитие автомобильных дорог республиканского значения;
- строительство пунктов пропуска через государственную границу;
- приобретение транспортных средств;
- финансирование бюджетных кредитов;
- грантовое финансирование научных проектов;
- расходы за счет Специального государственного фонда.
Отдельно предусмотрено применение цифрового тенге в рамках крупных расходов — свыше 100 млн тенге.
Платформа цифрового тенге будет функционировать на основе:
- автоматизированного обмена данными между казначейством, банками и госорганами;
- использования сквозного идентификатора расходов (IDC);
- единого цифрового учета бюджетных обязательств;
- подтверждения операций на основе актов выполненных работ, электронных счетов-фактур и иных документов.
Участники пилотного проекта
В реализации проекта задействованы: Национальный банк Республики Казахстан — обеспечивает эмиссию и функционирование платформы; центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета; центральные и местные исполнительные органы; Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан осуществляет проведение бюджетных платежей.
Механизм исполнения
На этапе планирования расходов каждому бюджетному обязательству автоматически присваивается идентификатор, который сопровождает всю цепочку финансирования — от планирования до фактического исполнения.
Комитет казначейства совместно с Национальным банком обеспечивает конвертацию безналичных средств в цифровой тенге и проведение расчетов по подтвержденным операциям.
Сроки реализации
Пилотный проект стартует с 27 июня 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2026 года.
Ранее Нацбанк утвердил правила выпуска и обращения цифрового тенге.