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    Цифровой тенге начнут использовать в Казахстане для контроля бюджетных расходов

    Министерство финансов Республики Казахстан приказом от 8 июня 2026 года утвердило Правила реализации пилотного проекта по масштабированию использования «цифрового тенге» в рамках республиканского и местных бюджетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пилотный проект по использованию цифрового тенге в АПК успешно завершен
    Фото: АО НУХ Байтерек

    Проект направлен на внедрение платформы цифрового тенге при осуществлении бюджетных расходов и тестирование механизмов прослеживаемости и программируемости государственных платежей.

    Где будет применяться цифровой тенге

    В рамках пилота цифровой тенге будет использоваться при расходовании средств по ряду направлений, включая:

    • закуп лекарственных средств и медицинских изделий;
    • приобретение и ремонт форменного и специального обмундирования;
    • закуп топлива и горюче-смазочных материалов;
    • строительство и реконструкцию объектов и дорог;
    • развитие автомобильных дорог республиканского значения;
    • строительство пунктов пропуска через государственную границу;
    • приобретение транспортных средств;
    • финансирование бюджетных кредитов;
    • грантовое финансирование научных проектов;
    • расходы за счет Специального государственного фонда.

    Отдельно предусмотрено применение цифрового тенге в рамках крупных расходов — свыше 100 млн тенге.

    Платформа цифрового тенге будет функционировать на основе:

    • автоматизированного обмена данными между казначейством, банками и госорганами;
    • использования сквозного идентификатора расходов (IDC);
    • единого цифрового учета бюджетных обязательств;
    • подтверждения операций на основе актов выполненных работ, электронных счетов-фактур и иных документов.

    Участники пилотного проекта

    В реализации проекта задействованы: Национальный банк Республики Казахстан — обеспечивает эмиссию и функционирование платформы; центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета; центральные и местные исполнительные органы; Комитет государственного казначейства Министерства финансов Республики Казахстан осуществляет проведение бюджетных платежей.

    Механизм исполнения

    На этапе планирования расходов каждому бюджетному обязательству автоматически присваивается идентификатор, который сопровождает всю цепочку финансирования — от планирования до фактического исполнения.

    Комитет казначейства совместно с Национальным банком обеспечивает конвертацию безналичных средств в цифровой тенге и проведение расчетов по подтвержденным операциям.

    Сроки реализации

    Пилотный проект стартует с 27 июня 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Ранее Нацбанк утвердил правила выпуска и обращения цифрового тенге.

    Минфин РК Цифровой тенге Финансы и бюджет
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор