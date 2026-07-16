Что будет с деньгами «Нацфонд — детям», если их не использовать: Нацбанк предложил новый механизм

Деньги программы «Нацфонд — детям», которыми совершеннолетние казахстанцы пока не воспользовались, предлагают временно инвестировать, чтобы они приносили доход. Как это будет работать, выяснил корреспондент агентства Kazinform.

О планах управлять невостребованными средствами программы «Нацфонд-детям» сообщил министр финансов Мади Такиев в июне, представляя в Мажилисе отчет Правительства об исполнении бюджета за 2025 год. По его словам, механизм создается для обеспечения сохранности средств, их ликвидности и получения инвестиционного дохода.

Чтобы выяснить подробности, корреспондент агентства Kazinform обратилась в Национальный банк.

Что считается невостребованными средствами

Как пояснили в финрегуляторе, невостребованными считаются средства участников программы, достигших 18-летнего возраста, которые уже зачислены на их счета в ЕНПФ, но пока не использованы.

Если получатель не обратится за выплатой в течение 10 лет, накопленные средства будут переведены на его индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов.

По данным ЕНПФ, с момента запуска программы и по сегодняшний день (с 1 февраля 2024 года по 1 июля 2026 года) участникам было начислено 239,2 млн долларов.

Из этой суммы казахстанцы уже использовали 62,71 млн долларов по 333 810 заявлениям. На улучшение жилищных условий направлено 41,01 млн долларов (216 060 заявлений), на оплату образования — 21,7 млн долларов (117 750 заявлений).

Согласно расчетам, основанным на данных ЕНПФ, объем невостребованных средств программы сегодня составляет около 176,5 млн долларов. Эти деньги продолжают храниться на специальных счетах получателей в ЕНПФ.

Сейчас в Национальном банке предлагают временно инвестировать их до момента, пока владельцы не воспользуются своими накоплениями.

— Как показывает практика, значительная часть получателей не использует целевые средства сразу после достижения совершеннолетия. В этой связи представляется целесообразным обеспечить эффективное управление указанными средствами до момента их фактического востребования, что позволит обеспечить получение дополнительной доходности и повысить эффективность использования средств в соответствии с целями, для которых они были сформированы, — сообщили в пресс-службе регулятора.

Куда будут инвестировать средства

По информации регулятора, деньги планируется размещать на денежном рынке через операции однодневного репо (overnight repo) в долларах США.

Операции однодневного репо (overnight repo) — это краткосрочные сделки на денежном рынке, при которых средства размещаются на один день под залог ценных бумаг. После завершения сделки средства возвращаются вместе с начисленным доходом и могут быть вновь размещены.

По мнению Нацбанка, этот инструмент больше всего подходит для управления такими средствами, поскольку обеспечивает стабильную доходность и минимальный уровень риска.

— Ключевым требованием к данным средствам является высокая ликвидность, то есть деньги должны быть доступны в любой момент, так как невозможно точно предсказать, когда именно получатели целевых накоплений решат ими воспользоваться, — сообщили в Национальном банке.

Когда заработает механизм инвестирования

Когда именно начнет работать новый механизм, пока неизвестно. В Национальном банке сообщили, что совместно с ЕНПФ сейчас прорабатывают его техническую и правовую реализацию. Сроки внедрения будут зависеть от согласования необходимых нормативных документов и технической готовности системы.

Напомним, за три года работы программы «Нацфонд-детям» на счета 6,5 млн юных казахстанцев было перечислено 2,3 млрд долларов.