Нацфонд-детям: за три года на счета юных казахстанцев перечислено $2,3 млрд

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что программа «Нацфонд — детям» подтвердила свою эффективность, а за три года на счета 6,5 млн юных казахстанцев было перечислено 2,3 млрд долларов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Благодаря специальной конституционной норме мы первыми в регионе трансформировали природные богатства в реальный стартовый капитал граждан. Программа «Нацфонд — детям» доказала свою высокую эффективность: за три года 2,3 миллиарда долларов поступили на счета шести с половиной миллионов наших юных граждан, — сказал Президент во время своего выступления на совместном заседании палат Парламента.

По словам Главы государства, логическим продолжением этой системной заботы стали накопительная система «Келешек» и комплексная поддержка одаренных детей — победителей международных олимпиад.

— Именно так мы понимаем инвестиции в будущее. И какая страна в нашем окружении — то есть на Евразийском континенте — выделяет столь значительные средства на социальные нужды? Ответ, по-видимому, очевиден, — отметил Глава государства.

Напомним, ВВП Казахстана впервые в истории страны превысил 300 миллиардов долларов.