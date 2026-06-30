ВВП Казахстана впервые в истории страны превысил 300 миллиардов долларов

Президент Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента напомнил о том, что Казахстан переходит на новую экономическую модель, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его мнению, это стратегическая задача особого значения. Для ее оперативного решения необходимо выработать новые подходы, новые позиции.

— Очевидно, что прежние методы работы не будут эффективными. Ранее я уже говорил, что с каждым годом происходит ухудшение глобальной ситуации, международной обстановки в целом. Перед нами стоит множество различных конфликтов и вызовов.

Но, несмотря на это, мы проводим взвешенную политику и уверенно движемся вперед. Мы и впредь будет следовать этому курсу.

По итогам прошлого года рост национальной экономики составил 6,5 процента, что является высоким показателем на фоне общемировых темпов развития. Валовой внутренний продукт Казахстана впервые в истории преодолел рубеж в 300 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения с 2019 года увеличился в полтора раза — до 15 тысяч долларов, — отметил Глава государства.

Он подчеркнул, что это один из самых высоких результатов среди стран СНГ — Казахстану удалось замедлить инфляцию, которая по итогам пяти месяцев текущего года снизилась до 10,4 процента.

— Но необходимо работать над дальнейшим снижением этого показателя. Обеспечена стабильность финансовой системы страны. Национальная валюта надежно защищена от внешних рисков. В целом, можно говорить о продуктивном взаимодействии Парламента с Правительством и Национальным банком. Самый актуальный на данный момент вопрос — базовая процентная ставка Национального банка. К решению этого вопроса необходимо подойти взвешенно. Принятые вами новые Бюджетный и Налоговый кодексы полностью перезагрузили всю экономическую систему и изменили сами подходы к управлению государственными финансами. Таким образом, заложен фундамент для формирования новой модели казахстанской экономики, — сказал Президент.

Ранее сообщалось о том, что более 200 новых производств запустят в Казахстане в течение двух лет.