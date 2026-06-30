Более 200 новых производств запустят в Казахстане в течение двух лет
Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии промышленного производства в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в стране открываются современные заводы по производству автомобилей, бытовой техники, грузовых вагонов, строительных материалов и другой высококачественной продукции.
Только с 2023 по 2025 годы реализовано 540 индустриальных проектов на сумму 3,7 триллиона тенге.
— В ближайшие два года ожидается запуск еще более 200 новых производств с привлечением инвестиций в объеме около трех триллионов тенге. Это означает увеличение поступлений в бюджет, внедрение передовых технологий и, самое главное, открытие новых рабочих мест, — сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что благодаря уже запущенным проектам создано почти 50 тысяч постоянных рабочих мест. Ввод в строй планируемых объектов откроет возможность для трудоустройства еще свыше 20 тысяч человек.
Он также подчеркнул, что государство направляет колоссальные средства на поддержку и защиту отечественных предпринимателей.
— В целом около половины трудоспособных граждан Казахстана задействованы в малом и среднем бизнесе. За последние 5 лет число людей, работающих в этом секторе, достигло 4,5 миллиона человек. Рекордных показателей достигла и доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП, уверенно перешагнув рубеж в 40 процентов. В 2025 году через холдинг «Байтерек» предпринимателям была оказана поддержка на сумму в восемь триллионов тенге, — добавил Глава государства.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, где выразил признательность депутатам Мажилиса и Сената всех созывов за безукоризненную добросовестность и беззаветное служение Родине.
Также Президент назвал главную цель государства.