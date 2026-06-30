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    Более 200 новых производств запустят в Казахстане в течение двух лет

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о развитии промышленного производства в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: gov.kz

    По его словам, в стране открываются современные заводы по производству автомобилей, бытовой техники, грузовых вагонов, строительных материалов и другой высококачественной продукции.

    Только с 2023 по 2025 годы реализовано 540 индустриальных проектов на сумму 3,7 триллиона тенге.

    — В ближайшие два года ожидается запуск еще более 200 новых производств с привлечением инвестиций в объеме около трех триллионов тенге. Это означает увеличение поступлений в бюджет, внедрение передовых технологий и, самое главное, открытие новых рабочих мест, — сообщил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент отметил, что благодаря уже запущенным проектам создано почти 50 тысяч постоянных рабочих мест. Ввод в строй планируемых объектов откроет возможность для трудоустройства еще свыше 20 тысяч человек.

    Он также подчеркнул, что государство направляет колоссальные средства на поддержку и защиту отечественных предпринимателей.

    — В целом около половины трудоспособных граждан Казахстана задействованы в малом и среднем бизнесе. За последние 5 лет число людей, работающих в этом секторе, достигло 4,5 миллиона человек. Рекордных показателей достигла и доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП, уверенно перешагнув рубеж в 40 процентов. В 2025 году через холдинг «Байтерек» предпринимателям была оказана поддержка на сумму в восемь триллионов тенге, — добавил Глава государства.

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, где выразил признательность депутатам Мажилиса и Сената всех созывов за безукоризненную добросовестность и беззаветное служение Родине.

    Также Президент назвал главную цель государства.

    Касым-Жомарт Токаев Совместное заседание палат Парламента 2026 Президент Казахстана Производство Промышленность
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор