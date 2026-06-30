Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель государства

— Как известно, уже завтра будет дан старт глубокой модернизации всей системы государственного управления. Это не очередная административная реформа. Это, по сути, запуск нового исторического времени, начало беспрецедентных по своему значению и последствиям преобразований. Другими словами, планируется провести капитальный ремонт всего «здания» казахской государственности, — сказал Президент.

Обеспечивая сохранность и незыблемость фундамента и несущих конструкций Независимости страны, мы, как подчеркнул Президент, обязаны качественно улучшить систему государственного управления. Это критически важная задача, требующая напряжения усилий всех сопричастных к этому делу лиц, представляющих государственную службу, академические институты, научные и политологические центры, НПО, международные организации.

Он также напомнил, что поставленную в прошлогоднем Послании задачу в течение трех лет превратить Казахстан в развитое цифровое государство никто не отменял.