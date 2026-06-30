Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель государства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что главной целью государства остается повышение благосостояния граждан, обеспечение их безопасности и улучшение качества жизни, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Как известно, уже завтра будет дан старт глубокой модернизации всей системы государственного управления. Это не очередная административная реформа. Это, по сути, запуск нового исторического времени, начало беспрецедентных по своему значению и последствиям преобразований. Другими словами, планируется провести капитальный ремонт всего «здания» казахской государственности, — сказал Президент.
Обеспечивая сохранность и незыблемость фундамента и несущих конструкций Независимости страны, мы, как подчеркнул Президент, обязаны качественно улучшить систему государственного управления. Это критически важная задача, требующая напряжения усилий всех сопричастных к этому делу лиц, представляющих государственную службу, академические институты, научные и политологические центры, НПО, международные организации.
Он также напомнил, что поставленную в прошлогоднем Послании задачу в течение трех лет превратить Казахстан в развитое цифровое государство никто не отменял.
— От выполнения данной задачи во многом зависит будущее нашей страны. Надо всегда помнить, что вопросы, касающиеся надежного обеспечения Независимости и суверенитета Казахстана, еще полностью не решены, и следует ожидать нарастания угроз и вызовов, — отметил Касым-Жомарт Токаев. Наша главная цель — поднять благосостояние, обеспечить безопасность и улучшить качество жизни граждан, сделать данный показатель и саму тенденцию необратимыми. Мы не имеем права почивать на лаврах. Масштаб и сложность стоящих перед нами задач требуют упорной и результативной работы. В этой связи считаю важным подвести основные итоги совместной деятельности, сформулировать направления дальнейшего развития, — сказал Глава государства.