Президент выразил особую благодарность нынешнему составу Парламента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, где выразил признательность депутатам Мажилиса и Сената всех созывов за безукоризненную добросовестность и беззаветное служение Родине, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Я хорошо понимаю, насколько значимы жаркие дискуссии в этих стенах, какова истинная цена каждого принимаемого закона для укрепления нашей Независимости. В этот исторический момент хочу выразить глубокую признательность депутатам Мажилиса и Сената всех созывов за безукоризненную добросовестность и беззаветное служение Родине. Особая благодарность — нынешнему составу Парламента, который по праву можно назвать одним из сильнейших в новейшей истории Казахстана. Вам пришлось работать в очень сложный период развития нашего государства. Именно вы шли в авангарде перемен, происходивших в жизни страны. Несмотря на все сложности, вы неустанно работали над осуществлением масштабных преобразований. Вы принимали на себя ответственность в самые сложные моменты, были катализатором столь необходимых для нашей страны реформ.

Только за последние три года было принято более трехсот важнейших законов, включая эпохальные конституционные законы и кодексы, которые станут надежным плацдармом для наших будущих достижений, отметил Глава государства.

— Вместе с вами мы запустили необратимый процесс трансформации страны, затронувший абсолютно все сферы жизни от экономической модели до системы общественных ценностей. Безусловно, непосредственное участие в смене эпох — это большая честь и высочайшая ответственность. Можно с уверенностью утверждать, что каждый из вас достойно справился с выпавшими на его долю обязанностями. Вы неустанно трудились во имя построения Справедливого и Сильного Казахстана. Несомненно, ваш неустанный труд, ваши настойчивые усилия будут вписаны в летопись нашей страны. Но часы истории не стоят на месте. Стремительно меняющийся мир требует от нас по-настоящему решительных действий и новаторских подходов. Я не раз говорил об этом. Это требование времени.

Ранее Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что тридцать лет назад был сформирован первый в истории страны профессиональный Парламент.