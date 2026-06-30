Мы открываем новую главу в летописи отечественной государственности — Токаев

— Нашу сегодняшнюю встречу можно без преувеличения назвать событием исторического масштаба. Мы не просто завершаем очередную парламентскую сессию — мы подводим черту под целой эпохой в развитии Независимого Казахстана и открываем принципиально новую главу в летописи отечественной государственности. Уже завтра вступает в силу новая Конституция нашей страны. Наряду с Основным законом коренным образом обновится и система государственной власти. На смену двухпалатному Парламенту приходит однопалатный Курултай. В целом, эти изменения наглядно отражают преемственность в историческом развитии Казахстана, — отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что тридцать лет назад был сформирован первый в истории страны профессиональный Парламент.

— Обретя новый институциональный формат, законодательный орган более четверти века играл важную роль в укреплении государственности, формировании национальной правовой базы и становлении рыночной экономики. Масштаб проделанной работы впечатляет: за три десятилетия было принято порядка трех с половиной тысяч законов, причем каждый десятый из них был инициирован самими депутатами. У истоков нашей законодательной системы стояли многие выдающиеся государственные и общественные деятели, чьи заслуги получили признание и нашего народа, и международного сообщества. Их плодотворный труд, самоотверженное служение стране оставили яркий след в летописи нашего парламентаризма и памяти наших соотечественников. Парламент всегда был созидательной структурой — он чутко реагировал на требования времени и запросы общества. Высший законодательный орган нашего государства объединил профессионалов из различных сфер общества во имя достижения общих целей. Благодаря этой синергии удалось сформировать высокую парламентскую культуру как в политическом, так и в законодательном измерении. Это один из важнейших показателей, подтверждающих зрелость Казахстана как развитой страны. Каждый новый парламентский созыв становился очередным уверенным шагом вперед, наглядно отражая эволюционный прогресс всей нашей нации, — отметил Глава государства.

Напомним, в Астане началось последнее в истории совместное заседание палат Парламента Казахстана.

Ранее председатель Мажилиса Ерлан Кошанов на заключительном пленарном заседании подвел итоги четвертой сессии VIII созыва, отметив принятие ряда ключевых законов по реализации новой Конституции, цифровизации, экономике и социальной сфере.

29 июня в Астане состоялось последнее заседание Сената Парламента РК, завершающее 30-летнюю историю верхней палаты.

Спикер палаты Маулен Ашимбаев также подвел итоги работы Сената за три десятилетия. По его словам, за это время состоялось более 890 пленарных заседаний, принято свыше 3,5 тысячи законов, более 350 из которых были инициированы депутатами Парламента.