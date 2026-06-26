Ерлан Кошанов подвел итоги сессии Мажилиса: какие законы приняли депутаты

По словам Кошанова, нынешняя сессия стала одной из важнейших в современной истории казахстанского парламентаризма. Он напомнил, что Президент Касым-Жомарт Токаев на открытии сессии определил стратегические направления развития страны, а депутаты обеспечили их законодательную реализацию.

В частности, для реализации новой Конституции были приняты обновленные законы «О Президенте», «О статусе столицы» и «Об административно-территориальном устройстве», а также новые законы «О Курултае и статусе его депутатов» и «О Қазақстан Халық Кеңесі». Кроме того, Парламент принял закон об амнистии в связи с принятием новой Конституции, который впервые предусматривает не только уголовную, но и административную амнистию.

— Масштабные преобразования и глубокое обновление, не имеющие аналогов в истории нашего государства, придали новый импульс законодательному процессу. Можно с уверенностью сказать, что эта сессия стала одним из важнейших этапов в современной истории казахстанского парламентаризма, — подчеркнул спикер палаты.

Отдельно председатель Мажилиса остановился на цифровой трансформации страны. По его словам, в рамках исполнения поручения Президента в течение трех лет превратить Казахстан в цифровое государство, были приняты Цифровой кодекс и закон «Об искусственном интеллекте», разработанные по инициативе депутатов. Казахстан стал одним из первых государств, принявших отдельное законодательство в сфере искусственного интеллекта.

Говоря о принципе «Закон и порядок», Кошанов отметил изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие уголовную ответственность за насилие в отношении медицинских работников и водителей скорой помощи. Также был принят закон «О профилактике правонарушений».

В экономической сфере, по его словам, депутаты приняли новый Строительный кодекс, закон «О банках и банковской деятельности», внесли изменения в Кодекс «О недрах и недропользовании», а также приняли Конституционный закон «Об особом правовом режиме города Алатау», который должен стать одним из драйверов экономического развития страны.

В социальной сфере, как отметил председатель Мажилиса, принят закон «О психологической службе», направленный на защиту граждан от деятельности псевдопсихологов. Кроме того, продолжена работа по защите прав педагогов, освобождению их от несвойственных функций и расширению мер поддержки талантливой молодежи.

— Все эти инициативы стали ответом на запросы общества и реальные потребности граждан. Это практическое воплощение принципа «Слышащего государства», — подчеркнул Кошанов.

Сколько законов приняли депутаты

Подводя итоги сессии, Кошанов сообщил, что состоялось 40 пленарных заседаний, на которых рассмотрели 334 вопроса. В производстве Мажилиса находилось 190 законопроектов, при этом каждый третий был разработан по инициативе депутатов. Президент подписал 110 законов.

— В ходе сессии мы заслушали отчет Высшей аудиторской палаты. Одно из заседаний было посвящено эффективности мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведены два Правительственных часа. Активно использовался и такой важный парламентский инструмент, как депутатские запросы, — отметил председатель Мажилиса.

Кроме того, депутаты посетили 500 населенных пунктов, провели 1200 встреч с избирателями, а в общественные приемные Мажилиса обратились 2327 человек.

Завершая выступление, председатель Мажилиса поблагодарил депутатов, Правительство, аппарат Палаты и представителей средств массовой информации за совместную работу.

— Как я уже отметил, 2026 год войдет в историю страны. И вы находились в самом центре этих исторических событий. Каждая парламентская фракция и каждый депутат, избранный по одномандатному округу, внесли значительный вклад в работу общенациональной коалиции «За Народную Конституцию справедливого и прогрессивного Казахстана!». Выражаю искреннюю благодарность всему депутатскому корпусу за достойное выполнение этой ответственной миссии. Совместно с государственными органами вы обеспечили своевременное и качественное принятие всех необходимых законов. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить и членов Правительства. Мы работали сообща в интересах страны. На практике мы убедились в эффективности формулы Президента: «Сильный Президент — влиятельный Парламент — подотчетное Правительство», — заключил спикер.

Напомним, с 1 июля в Казахстане вступит в силу новая Конституция, согласно которой Парламент в нынешнем виде прекратит свои полномочия. Высшим законодательным органом станет Курултай, выборы в который должны пройти в течение двух месяцев.