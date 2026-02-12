Названы сроки прекращения полномочий Парламента и проведения выборов в Курултай

Соответствующие нормы предусмотрены в XI разделе проекта Конституции «Заключительные и переходные положения».

Согласно статье 95, Парламент, сформированный по Конституции 1995 года, прекращает свои полномочия с 1 июля 2026 года. Выборы в Курултай Глава государства должен объявить в течение месяца со дня вступления новой Конституции в силу.

Курултай определен как высший представительный орган, осуществляющий законодательную власть. Полномочия Курултая прописаны IV разделе. Он будет состоять из 145 депутатов, избираемых по системе пропорционального представительства по единому общенациональному округу сроком на пять лет.

Полномочия Курултая начинаются с открытия его первой сессии и завершаются с началом работы нового созыва. Его деятельность, статус депутатов и порядок работы будут регулироваться конституционным законом.

Выборы депутатов проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Очередные выборы должны проходить не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий действующего созыва, а внеочередные — в течение двух месяцев после досрочного прекращения полномочий.

Кандидатом в депутаты может стать гражданин Казахстана не моложе 25 лет, постоянно проживающий в стране последние десять лет. Депутаты обладают неприкосновенностью и могут лишиться мандата в случаях, предусмотренных Конституцией, в том числе при утрате гражданства, выезде на постоянное проживание за рубеж, вступлении в силу обвинительного приговора суда или прекращении деятельности партии, от которой они избраны.

Напомним, 12 февраля в Казахстане опубликован проект Конституции, доработанный с учетом предложений граждан и экспертов.

Республиканский референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года.