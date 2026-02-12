Доработан с учетом предложений граждан: опубликован проект новой Конституции РК

КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мы, единый народ Казахстана, укрепляя государственность на исконно казахской земле, сохраняя преемственность тысячелетней истории Великой Степи, подтверждая унитарный характер государства, неприкосновенность его границ и территориальной целостности, следуя идее Справедливого Казахстана и принципу Закон и Порядок, заявляя о неукоснительном соблюдении прав и свобод человека и гражданина, опираясь на принципы единства и солидарности, межэтнического и межконфессионального согласия, ориентируясь на ценности культуры и образования, науки и инноваций, признавая необходимость бережного отношения к природе, стремясь к миру и дружбе со всеми странами, сознавая высокую ответственность перед будущими поколениями, принимаем настоящую Конституцию – Основной Закон Республики Казахстан.

Раздел I

Основы конституционного строя

Статья 1

Республика Казахстан – демократическое, светское, правовое и социальное государство. Высшие ценности государства – человек, его жизнь, права и свободы.

Статья 2

1. Республика Казахстан – унитарное государство. Форма правления – президентская республика.

2. Суверенитет Республики Казахстан распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает целостность, неприкосновенность, неотчуждаемость своей территории.

3. Административно-территориальное устройство Республики Казахстан определяется конституционным законом.

4. Столица Республики Казахстан – город Астана. Статус столицы определяется конституционным законом.

5. Наименования Республика Казахстан и Казахстан равнозначны.

6. Национальная валюта (денежная единица) Республики Казахстан – теңге.

Республике Казахстан принадлежит исключительное право эмиссии теңге.

7. Суверенитет, Независимость, унитарность, территориальная целостность, форма правления Республики Казахстан неизменны.

Статья 3

1. Основополагающие принципы деятельности Республики Казахстан: защита Суверенитета и Независимости; соблюдение прав и свобод человека и гражданина; обеспечение верховенства закона и порядка; укрепление общенационального единства; повышение благосостояния народа; продвижение идеи ответственного, созидательного патриотизма; развитие общественного диалога; утверждение ценностей трудолюбия, прогресса, знаний; формирование высокой экологической культуры; сохранение историко-культурного наследия; поддержка национальной культуры.

2. Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства.

Статья 4

1. Народ Казахстана – единственный источник государственной власти и носитель Суверенитета.

2. Народ осуществляет власть непосредственно через всенародный референдум и свободные выборы, а также делегирует осуществление своей власти государственным органам.

3. Никто не может присваивать власть в Республике Казахстан. Присвоение власти преследуется по закону. Право выступать от имени народа и государства принадлежит Президенту Республики Казахстан, а также Курултаю Республики Казахстан в пределах его конституционных полномочий. Правительство Республики Казахстан и иные государственные органы выступают от имени государства в пределах делегированных им полномочий.

4. Государственная власть в Республике Казахстан едина и осуществляется на основе Конституции и законов в соответствии с принципом ее разделения на законодательную, исполнительную, судебную ветви и их взаимодействия.

Статья 5

1. Действующее право Республики Казахстан – нормы Конституции, соответствующих ей законов, нормативных постановлений Конституционного Суда Республики Казахстан и Верховного Суда Республики Казахстан, иных нормативных правовых актов, международных договорных обязательств Республики Казахстан.

2. Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики Казахстан.

3. Порядок действия на территории Республики Казахстан международных договоров определяется законами.

4. Все законы и ратифицированные Республикой Казахстан международные договоры публикуются. Официальное опубликование нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, – обязательное условие их применения.

5. Законы, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

Законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, обратной силы не имеют.

В случае отмены или смягчения новым законом ответственности за ранее совершенное правонарушение применяется новый закон.

6. В целях ускоренного экономического развития отдельных регионов Республики Казахстан в соответствии с конституционными законами может быть установлен специальный правовой режим в финансовой сфере или специальный правовой режим «города ускоренного развития». Указанные специальные правовые режимы могут предусматривать особенности государственного управления, функционирования судебной системы.

Статья 6

1. В Республике Казахстан признается идеологическое и политическое многообразие.

2. Общественные объединения равны перед законом. Не допускаются незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений и общественных объединений в дела государства, а также возложение на общественные объединения функций государственных органов. Не допускается создание в государственных органах организаций политических партий.

3. Создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Республики Казахстан, общественного порядка, подрыв национальной безопасности, разжигание войны, социальной, расовой, национальной, религиозной розни, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований запрещены.

4. Не допускаются деятельность политических партий и профессиональных союзов других государств, политических партий на религиозной основе, а также финансирование политических партий и профессиональных союзов иностранными юридическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства, юридическими лицами с иностранным участием, иностранными государствами и международными организациями.

5. Информация о движении денежных средств и активах некоммерческих организаций, получаемых от иностранных государств, международных и иностранных юридических лиц, иностранных граждан и лиц без гражданства, должна быть открытой и доступной в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 7

1. Религия отделена от государства.

2. Деятельность религиозных организаций на территории Казахстана осуществляется в соответствии с законом и может быть ограничена в целях защиты основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья граждан и нравственности общества.

Статья 8

1. В Республике Казахстан собственность всех форм признается, гарантируется и равным образом защищается.

2. Пользование собственностью должно отвечать интересам общества и государства, осуществляться с соблюдением установленных требований в области охраны окружающей среды и не должно ущемлять защищаемые законом права и интересы других лиц. Субъекты и объекты собственности, объем и пределы осуществления собственниками своих прав, гарантии их защиты определяются законом.

3. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом.

Статья 9

1. Государственный язык Республики Казахстан – казахский язык.

2. В государственных организациях и органах местного самоуправления наряду с казахским официально употребляется русский язык.

3. Государство заботится о создании условий для изучения и развития языков единого народа Казахстана.

Статья 10

Республика Казахстан уважает принципы и нормы международного права, проводит внешнюю политику мира и сотрудничества с заинтересованными государствами, невмешательства в их внутренние дела, мирного разрешения международных споров.

Статья 11

Республика Казахстан имеет государственные символы – Государственный Флаг, Государственный Герб, Государственный Гимн. Их описание и порядок использования устанавливаются конституционным законом.

Раздел II

Основные права, свободы и обязанности

Статья 12

1. Каждый человек имеет право на признание его правосубъектности.

Каждый человек вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону.

2. Каждый человек имеет право на судебную защиту своих прав и свобод.

3. В Республике Казахстан признается право на получение квалифицированной юридической помощи в соответствии с законом.

Статья 13

1. Гражданство Республики Казахстан приобретается и прекращается в соответствии с законом, является единым и равным независимо от оснований его приобретения.

2. Гражданин Республики Казахстан не может быть лишен гражданства, права изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается только по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда национальным интересам Республики Казахстан.

3. Гражданин Республики Казахстан не может иметь двойного или множественного гражданства. Наличие иного гражданства – основание для прекращения гражданства Республики Казахстан. В отношении несовершеннолетних детей, приобретших гражданство иностранного государства в силу своего рождения, применяются положения, предусмотренные законом.

Статья 14

1. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами Республики Казахстан.

2. Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту за ее пределами в соответствии с законом.

Статья 15

1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и свободы человека в соответствии с Конституцией.

2. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются неотъемлемыми и неотчуждаемыми, определяют содержание и применение действующего права Республики Казахстан.

3. Гражданин Республики Казахстан имеет права и несет обязанности в силу своего гражданства.

4. Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан Республики Казахстан, в случаях, предусмотренных Конституцией, законами и международными договорами.

5. Реализация прав и свобод человека и гражданина не должна нарушать права и ограничивать свободы других лиц, посягать на основы конституционного строя, общественный порядок, здоровье граждан и нравственность общества.

6. Каждый человек имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов или их должностных лиц.

Статья 16

1. Все равны перед законом и судом.

2. Граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие или временно находящиеся на территории Республики Казахстан, не могут подвергаться дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Статья 17

1. Право на жизнь – неотъемлемое и неотчуждаемое право каждого человека.

2. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни.

3. Смертная казнь запрещена.

Статья 18

1. Каждому человеку гарантируется право на личную свободу и неприкосновенность.

2. Без судебного решения человек не может быть подвергнут задержанию свыше сроков, предусмотренных законом.

Содержание под стражей допускается только по судебному решению с предоставлением права на обжалование.

3. Каждому человеку в момент задержания разъясняются основания ограничения свободы и его права.

4. Задержанный, подозреваемый, обвиняемый имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента задержания, признания в качестве подозреваемого или предъявления обвинения соответственно.

Статья 19

1. Человек считается невиновным в совершении уголовного правонарушения, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.

2. Никто не обязан давать показания против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников, круг которых определяется законом.

Священнослужители не обязаны свидетельствовать против доверившихся им на исповеди.

3. Повторное привлечение человека к уголовной или административной ответственности за одно и то же правонарушение запрещено.

Статья 20

1. Честь и достоинство человека неприкосновенны и охраняются законом.

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.

Статья 21

1. Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту персональных данных от их незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий, гарантируется законом.

2. Тайна банковских операций, личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений, передаваемых средствами связи, в том числе с применением цифровых технологий, охраняется законом. Ограничение этого права допускается только в случаях и в порядке, установленных законом.

3. Государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому человеку возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации.

Статья 22

1. Каждый человек вправе определять, указывать или не указывать свою национальную принадлежность.

2. Каждый человек имеет право пользоваться родным языком и культурой, свободно выбирать язык общения, воспитания, обучения, творчества.

Статья 23

1. Свобода слова, научного, технического, художественного творчества гарантируется.

2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

3. Право свободно получать и распространять информацию, за исключением государственных секретов, реализуется любыми не запрещенными законом способами. Перечень сведений, составляющих государственные секреты Республики Казахстан, определяется законом.

4. Свобода слова и свобода распространения информации не должны посягать на честь и достоинство других лиц, здоровье граждан и нравственность общества, нарушать общественный порядок.

5. Цензура запрещена.

6. Не допускаются пропаганда насильственного изменения основ конституционного строя, посягательства на территориальную целостность, Суверенитет и Независимость Республики Казахстан, нарушения общественного порядка, подрыва национальной безопасности, войны, вооруженных конфликтов, социального, расового, национального, этнического, религиозного превосходства или розни, культа жестокости и насилия, а также призывы к совершению таких действий.

Статья 24

1. Каждому человеку, кто законно находится на территории Республики Казахстан, принадлежит право свободного передвижения по ее территории и свободного выбора места жительства, кроме случаев, установленных законом.

2. Каждый человек имеет право выезжать за пределы Республики Казахстан. Ограничение этого права допускается в случаях и в порядке, установленных законом. Граждане Республики Казахстан имеют право беспрепятственного возвращения в Республику Казахстан.

Статья 25

1. Каждый человек имеет право на свободу совести.

2. Осуществление права на свободу совести не должно ограничивать общечеловеческие и гражданские права, обязанности перед государством.

Статья 26

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на свободу объединений. Деятельность общественных объединений регулируется законом.

2. Председатели и судьи Конституционного Суда, Верховного Суда и иных судов, председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, сотрудники и работники правоохранительных и специальных государственных органов, военнослужащие не вправе состоять в политической партии, профессиональном союзе, выступать в поддержку или с осуждением какой-либо политической партии или общественно-политического движения.

Статья 27

1. Каждый человек имеет право на труд, свободный выбор рода деятельности и профессии. Принудительный труд допускается на основании судебного акта о признании человека виновным в совершении уголовного или административного правонарушения либо в условиях чрезвычайного или военного положения.

2. Республика Казахстан гарантирует право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации, а также на социальную защиту в соответствии с законом.

3. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных законом способов их разрешения.

4. Право на отдых, продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый отпуск гарантируется законом.

Статья 28

1. Жилище неприкосновенно. Лишение жилища и выселение из него не допускаются, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, осуществление его осмотра и обыска допускаются в случаях и в порядке, установленных законом.

2. В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения ее граждан жильем. Указанным в законе категориям граждан, нуждающихся в жилье, оно предоставляется в соответствии с установленными законом нормами.

Статья 29

1. Граждане Республики Казахстан имеют право частной собственности на любое законно приобретенное имущество.

2. Собственность и право наследования гарантируются законом.

3. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд допускается в исключительных случаях, предусмотренных законом, при условии равноценного его возмещения.

4. Республика Казахстан гарантирует право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности. Монополистическая деятельность регулируется или ограничивается законом. Недобросовестная конкуренция запрещена.

Статья 30

1. Брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства.

2. Брак – добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом.

3. Забота о детях и их воспитание – естественное право и обязанность родителей.

4. Совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Статья 31

1. Гражданину Республики Казахстан гарантируются минимальный размер заработной платы и пенсии, социальное обеспечение по возрасту, болезни, инвалидности, потере кормильца и по иным законным основаниям.

2. В Республике Казахстан поощряются добровольное социальное страхование, создание иных форм социального обеспечения, волонтерская деятельность и благотворительность.

Статья 32

1. Граждане Республики Казахстан имеют право на охрану здоровья.

2. Граждане Республики Казахстан вправе получать не оплачиваемую ими медицинскую помощь, установленную законом.

3. Получение платной медицинской помощи в государственных и частных лечебных учреждениях, а также у лиц, занимающихся частной медицинской практикой, осуществляется на основаниях и в порядке, установленных законом.

Статья 33

1. Гражданам Республики Казахстан гарантируется получение не оплачиваемого ими среднего образования в государственных учебных заведениях. Начальное и основное среднее образование обязательно.

2. Гражданин Республики Казахстан имеет право на получение высшего образования в высших учебных заведениях в соответствии с законом.

3. Получение платного образования в частных учебных заведениях осуществляется на основаниях и в порядке, установленных законом.

4. Государство устанавливает общеобязательные стандарты образования. Деятельность всех учебных заведений должна соответствовать этим стандартам.

5. Система образования и воспитания в организациях образования на территории Республики Казахстан носит светский характер, за исключением духовных (религиозных) организаций образования.

Статья 34

Граждане Республики Казахстан имеют право на мирные собрания. Пользование этим правом может ограничиваться законом в целях защиты основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья граждан и нравственности общества.

Статья 35

1. Граждане Республики Казахстан имеют право участвовать в управлении делами государства непосредственно и через своих представителей, обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

2. Граждане Республики Казахстан имеют право избирать и быть избранными в государственные органы и органы местного самоуправления, а также участвовать во всенародных референдумах. Порядок проведения всенародного референдума определяется конституционным законом.

3. Граждане Республики Казахстан, недееспособность которых признана судом, а также граждане Республики Казахстан, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда, не вправе избирать, участвовать во всенародных референдумах.

Граждане Республики Казахстан, недееспособность которых признана судом, граждане Республики Казахстан, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также граждане Республики Казахстан, вина которых в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения признана судом в установленном законом порядке, не вправе быть избранными.

4. Граждане Республики Казахстан имеют равное право на доступ к государственной службе. Требования к кандидату на должность государственного служащего носят характер только должностных обязанностей в соответствии с законом.

Статья 36

1. Каждый человек обязан соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан, уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц.

2. Каждый человек обязан уважать государственные символы Республики Казахстан.

Статья 37

1. Граждане Республики Казахстан обязаны сохранять природу, бережно относиться к природным богатствам.

2. Государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека.

3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей, окружающей среде, влечет ответственность в соответствии с законом.

Статья 38

Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей – долг и обязанность каждого человека.

Статья 39

1. Защита Республики Казахстан – священный долг и обязанность каждого ее гражданина.

2. Граждане Республики Казахстан несут воинскую службу в порядке и видах, установленных законом.

Статья 40

Граждане Республики Казахстан обязаны заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, бережно относиться к памятникам истории и культуры.

Статья 41

1. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законами и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, здоровья граждан и нравственности общества.

2. Признаются неконституционными действия, способные нарушить межэтническое и межконфессиональное согласие.

3. Не допускается ограничение прав и свобод граждан по политическим мотивам. Ни в каких случаях не подлежат ограничению права и свободы, предусмотренные статьями 12, 14, 16, 17, 20, 22, 25 Конституции Республики Казахстан.

Раздел III

Президент

Статья 42

1. Президент Республики Казахстан – глава государства, его высшее должностное лицо, определяющее основные направления внутренней и внешней политики государства и представляющее Казахстан внутри страны и в международных отношениях.

2. Президент Республики Казахстан – символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина Республики Казахстан.

3. Президент Республики Казахстан обеспечивает согласованное и беспрепятственное функционирование всех ветвей государственной власти, ответственность органов власти перед единым народом Казахстана.

Статья 43

1. Президент Республики Казахстан избирается в соответствии с конституционным законом совершеннолетними гражданами Республики Казахстан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на семь лет.

Одно и то же лицо не может быть в соответствии с Конституцией избрано Президентом Республики Казахстан более одного раза.

2. Президентом Республики Казахстан может быть избран гражданин Республики Казахстан по рождению, не моложе сорока лет, свободно владеющий государственным языком, проживающий в Казахстане последние пятнадцать лет, имеющий высшее образование, опыт работы не менее пяти лет на государственной службе или на выборных государственных должностях.

3. Очередные выборы Президента Республики Казахстан проводятся не позднее двух месяцев до окончания срока его полномочий и не могут совпадать по срокам с выборами нового состава Курултая Республики Казахстан.

4. Кандидат, набравший более пятидесяти процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, считается избранным. Если ни один из кандидатов не набрал более пятидесяти процентов голосов, проводится повторное голосование, в котором участвуют два кандидата, набравших большее число голосов. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

5. Положения пункта 1 настоящей статьи неизменны.

Статья 44

1. Президент Республики Казахстан вступает в должность с момента принесения народу следующей присяги: «Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан Республики Казахстан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан».

2. Присяга приносится в течение одного месяца со дня опубликования итогов выборов в присутствии депутатов Курултая, судей Конституционного Суда, Верховного Суда, экс-Президентов Республики Казахстан, а также представителей общественности и приглашенных иностранных граждан. В случае, предусмотренном статьей 51 Конституции, лицом, принявшим на себя полномочия Президента Республики Казахстан, присяга приносится в течение семи дней со дня досрочного освобождения от должности в связи с добровольным уходом в отставку, устойчивой неспособностью осуществлять свои обязанности по состоянию здоровья или отрешением Президента Республики Казахстан от должности, либо со дня его смерти.

3. Полномочия Президента Республики Казахстан прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан, а также в случае досрочного освобождения от должности в связи с добровольным уходом в отставку, устойчивой неспособностью осуществлять свои обязанности по состоянию здоровья или отрешением Президента Республики Казахстан от должности, либо в случае его смерти. Все бывшие Президенты Республики Казахстан, кроме отрешенных от должности, имеют звание экс-Президента Республики Казахстан.

Статья 45

1. Президент Республики Казахстан в период осуществления своих полномочий не вправе избираться депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, осуществлять предпринимательскую деятельность, а также состоять в политической партии.

2. Близкие родственники Президента Республики Казахстан не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора.

Статья 46

Президент Республики Казахстан:

1) обращается с посланиями к народу Казахстана о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Республики Казахстан;

2) с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов, назначает на должность Вице-Президента Республики Казахстан; освобождает Вице-Президента от должности, определяет его полномочия.

Президент Республики Казахстан вправе распустить Курултай в случае повторного отказа в даче согласия на назначение на должность Вице-Президента, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 62 Конституции;

3) назначает очередные и внеочередные выборы в Курултай Республики Казахстан; созывает первую сессию Курултая и принимает присягу его депутатов народу Казахстана; созывает внеочередную сессию Курултая; подписывает представленный Курултаем закон в течение одного месяца, обнародует закон либо возвращает закон или отдельные его статьи для повторного обсуждения и голосования;

4) после консультаций с фракциями политических партий, представленных в Курултае, вносит на рассмотрение Курултая для дачи согласия кандидатуру Премьер-Министра Республики Казахстан; с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов, назначает на должность Премьер-Министра; освобождает от должности Премьер-Министра; по представлению Премьер-Министра определяет структуру Правительства; по представлению Премьер-Министра, внесенному после консультаций с Курултаем, назначает на должности членов Правительства; самостоятельно назначает на должности министров иностранных дел, обороны, внутренних дел; освобождает от должностей членов Правительства; принимает присягу членов Правительства; председательствует на заседаниях Правительства по особо важным вопросам.

Президент Республики Казахстан вправе распустить Курултай в случае повторного отказа в даче согласия на назначение на должность Премьер-Министра, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 62 Конституции;

5) назначает на должности и освобождает от должностей Председателя Конституционного Суда, Председателя Верховного Суда, Председателя Национального Банка, Генерального Прокурора, Председателя Комитета национальной безопасности, Председателя Центральной избирательной комиссии, Председателя Высшей аудиторской палаты, Председателя Высшего Судебного Совета, Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан, Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан;

6) образует, упраздняет и реорганизует государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, назначает на должности и освобождает от должностей их руководителей;

7) назначает и отзывает глав дипломатических представительств Республики Казахстан;

8) с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов, назначает на должности десять судей Конституционного Суда сроком на восемь лет, шесть членов Центральной избирательной комиссии сроком на пять лет, восемь членов Высшей аудиторской палаты сроком на пять лет; освобождает их от должностей.

Президент Республики Казахстан вправе распустить Курултай в случае повторного отказа в даче согласия на назначение на должности судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 62 Конституции;

9) является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Казахстан, назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил;

10) принимает решение о проведении всенародного референдума;

11) в интересах защиты прав и свобод человека и гражданина Республики Казахстан, обеспечения национальной безопасности, Суверенитета и целостности государства направляет обращение в Конституционный Суд о рассмотрении вступившего в силу закона или иного правового акта на соответствие Конституции, о даче заключения в случае, предусмотренном статьей 93 Конституции;

12) ведет переговоры и подписывает международные договоры от имени Республики Казахстан; подписывает ратификационные грамоты; принимает верительные и отзывные грамоты глав аккредитованных в Республике Казахстан дипломатических представительств иностранных государств, а также глав международных организаций;

13) учреждает государственные награды, почетные звания;

14) награждает государственными наградами, присваивает почетные звания, высшие воинские и иные звания, классные чины, дипломатические ранги, квалификационные классы;

15) решает вопросы гражданства Республики Казахстан, предоставления политического убежища;

16) осуществляет помилование;

17) если Независимость и территориальная целостность, внутриполитическая стабильность Республики Казахстан, безопасность ее граждан находятся под непосредственной угрозой, что нарушило функционирование государственных конституционных органов, после официальных консультаций с Премьер-Министром и Председателем Курултая Республики Казахстан принимает меры, продиктованные названными обстоятельствами, включая введение на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях чрезвычайного положения, применение Вооруженных Сил Республики Казахстан;

18) в случае агрессии против Республики Казахстан либо непосредственной внешней угрозы ее безопасности вводит на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее местностях военное положение, объявляет частичную или общую мобилизацию, незамедлительно информирует об этом Курултай Республики Казахстан;

19) формирует подчиненную ему Службу государственной охраны;

20) формирует Администрацию Президента Республики Казахстан;

21) образует Совет Безопасности, иные консультативно-совещательные органы, а также Высший Судебный Совет;

22) осуществляет другие полномочия в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан.

Статья 47

1. Президент Республики Казахстан на основе и во исполнение Конституции и законов издает указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.

2. Президент Республики Казахстан в период временного отсутствия Курултая, вызванного досрочным прекращением его полномочий, издает указы, имеющие силу конституционных законов или законов Республики Казахстан.

3. Законы до их подписания Президентом Республики Казахстан предварительно скрепляются подписями Председателя Курултая и Премьер-Министра, на которых возлагается ответственность за их соответствие Конституции и законам.

Акты Президента Республики Казахстан, издаваемые по инициативе Правительства, предварительно скрепляются подписью Премьер-Министра, на которого возлагается ответственность за их соответствие Конституции и законам.

Статья 48

1. Президент Республики Казахстан, его честь и достоинство неприкосновенны.

Президент Республики Казахстан не несет уголовной и административной ответственности за действия, совершенные при исполнении им полномочий Президента, за исключением совершения государственной измены.

2. Обеспечение, обслуживание и охрана Президента Республики Казахстан и его семьи осуществляются за счет государства.

3. Положения настоящей статьи распространяются на экс-Президентов Республики Казахстан.

Статья 49

1. Вице-Президент Республики Казахстан назначается на должность Президентом Республики Казахстан с согласия Курултая Республики Казахстан, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.

2. Вице-Президент в период осуществления своих полномочий не вправе избираться депутатом представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, осуществлять предпринимательскую деятельность, а также состоять в политической партии.

3. Вице-Президент по поручению Президента Республики Казахстан представляет его при взаимодействии с Курултаем, Правительством и иными государственными органами, а также осуществляет иные полномочия, определяемые Президентом.

Статья 50

1. Президент Республики Казахстан вправе добровольно уйти в отставку путем подачи заявления в Конституционный Суд Республики Казахстан. Конституционный Суд удостоверяет, что Президент Республики Казахстан лично и добровольно подал заявление об отставке. С момента дачи Конституционным Судом заключения Президент Республики Казахстан считается освобожденным от должности в связи с добровольным уходом в отставку.

2. Президент Республики Казахстан может быть досрочно освобожден от должности при устойчивой неспособности осуществлять свои обязанности по состоянию здоровья. В этом случае Курултай образует комиссию, состоящую из депутатов и специалистов в соответствующих областях медицины. Решение о досрочном освобождении принимается на заседании Курултая большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов на основании заключения комиссии и заключения Конституционного Суда о соблюдении установленных конституционных процедур.

3. Президент Республики Казахстан несет ответственность за действия, совершенные при исполнении своих полномочий, только в случае государственной измены и может быть отрешен за это от должности Курултаем. Инициатива о предъявлении обвинения Президенту Республики Казахстан в совершении государственной измены и его расследовании выдвигается не менее чем одной третью от общего числа депутатов Курултая. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа депутатов Курултая. Расследование обвинения организуется Курултаем и его результаты большинством голосов от общего числа депутатов Курултая выносятся на рассмотрение заседания Курултая. Окончательное решение по данному вопросу принимается на заседании Курултая большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа депутатов при наличии заключения Верховного Суда об обоснованности обвинения и заключения Конституционного Суда о соблюдении установленных конституционных процедур. Непринятие окончательного решения в течение двух месяцев с момента предъявления обвинения влечет за собой признание обвинения против Президента Республики Казахстан отклоненным. Отклонение обвинения Президента Республики Казахстан в совершении государственной измены на любой его стадии влечет за собой досрочное прекращение полномочий депутатов Курултая, инициировавших рассмотрение данного вопроса.

4. Вопрос об отрешении Президента Республики Казахстан от должности не может быть выдвинут в период рассмотрения им вопроса о досрочном прекращении полномочий Курултая.

Статья 51

1. В случае досрочного освобождения от должности Президента Республики Казахстан в связи с добровольным уходом в отставку, устойчивой неспособностью осуществлять свои обязанности по состоянию здоровья или отрешением Президента Республики Казахстан от должности, а также в случае его смерти полномочия Президента Республики Казахстан переходят к Вице-Президенту; при невозможности Вице-Президента по состоянию здоровья или иным причинам личного характера принять на себя полномочия Президента Республики Казахстан полномочия Президента Республики Казахстан переходят к Председателю Курултая; при невозможности Председателя Курултая принять на себя полномочия Президента Республики Казахстан полномочия Президента Республики Казахстан переходят к Премьер-Министру.

Лицо, решившее отказаться принять на себя полномочия Президента Республики Казахстан, подает заявление об отказе принять на себя полномочия Президента Республики Казахстан в Конституционный Суд. Конституционный Суд удостоверяет, что данное лицо лично и добровольно подало заявление об отказе принять на себя полномочия Президента Республики Казахстан, и дает заключение.

Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики Казахстан, слагает с себя полномочия Вице-Президента, Председателя Курултая, Премьер-Министра соответственно. В этом случае замещение вакантных государственных должностей осуществляется в порядке, предусмотренном Конституцией.

2. В течение семи дней со дня досрочного освобождения от должности Президента Республики Казахстан в связи с добровольным уходом в отставку, устойчивой неспособностью осуществлять свои обязанности по состоянию здоровья или отрешением Президента Республики Казахстан от должности, либо со дня его смерти Курултай объявляет о проведении выборов Президента Республики Казахстан. Выборы проводятся в течение двух месяцев со дня принятия Курултаем соответствующего решения.

3. Лицо, принявшее на себя полномочия Президента Республики Казахстан согласно пункту 1 настоящей статьи, не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию, а также распустить Курултай.

Раздел IV

Курултай

Статья 52

1. Курултай Республики Казахстан – высший представительный орган Республики Казахстан, осуществляющий законодательную власть.

2. Полномочия Курултая начинаются с момента открытия его первой сессии и заканчиваются с началом работы первой сессии Курултая нового созыва.

3. Полномочия Курултая могут быть прекращены досрочно в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией.

4. Организация и деятельность Курултая, правовое положение его депутатов определяются конституционным законом.

Статья 53

1. Курултай состоит из ста сорока пяти депутатов, избираемых в порядке, установленном конституционным законом, по системе пропорционального представительства по территории единого общенационального избирательного округа.

2. Срок полномочий депутатов Курултая – пять лет.

Статья 54

1. Избрание депутатов Курултая осуществляется на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Очередные выборы депутатов Курултая проводятся не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий действующего созыва Курултая.

2. Внеочередные выборы депутатов Курултая проводятся в течение двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий Курултая.

3. Депутатом Курултая может быть лицо, достигшее двадцати пяти лет, состоящее в гражданстве Республики Казахстан и постоянно проживающее на ее территории последние десять лет.

4. Выборы депутатов Курултая регулируются конституционным законом.

5. Депутаты Курултая приносят присягу народу Казахстана.

Статья 55

1. Депутаты Курултая обязаны принимать участие в его работе. Голосование в Курултае осуществляется депутатом лично. Отсутствие депутата без уважительных причин на заседаниях Курултая и его органов более трех раз, как и передача права голоса, влечет за собой применение к депутату установленных законом мер взыскания.

2. Депутат Курултая не вправе быть депутатом другого представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной, творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Нарушение этих требований влечет за собой прекращение полномочий депутата.

3. Депутат Курултая в течение срока своих полномочий не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Курултая.

4. Полномочия депутата Курултая прекращаются в случаях подачи в отставку, его смерти, признания депутата по вступившему в законную силу решению суда недееспособным, умершим или безвестно отсутствующим и в иных предусмотренных Конституцией и конституционным законом случаях.

Депутат Курултая лишается своего мандата при:

1) выезде на постоянное место жительства за пределы Казахстана;

2) вступлении в законную силу в отношении его обвинительного приговора суда;

3) прекращении гражданства Республики Казахстан;

4) выходе или исключении из политической партии, от которой он избран;

5) прекращении деятельности политической партии, от которой он избран.

Полномочия депутатов Курултая прекращаются в случае роспуска Курултая.

5. Подготовка вопросов, связанных с применением к депутатам мер взыскания, соблюдением ими требований пункта 2 настоящей статьи, правил депутатской этики, а также прекращением полномочий депутатов, лишением их полномочий и депутатской неприкосновенности, возлагается на Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан.

Статья 56

Курултай:

1) принимает конституционные законы и законы;

2) проводит повторное обсуждение и голосование по законам или статьям закона, вызвавшим возражения Президента Республики Казахстан, в месячный срок со дня направления возражений. Несоблюдение этого срока означает принятие возражений Президента. Если Курултай по конституционным законам или статьям конституционного закона большинством в три четверти голосов от общего числа депутатов, а по законам или статьям закона большинством в две трети голосов от общего числа депутатов преодолеет возражения Президента, Президент в течение одного месяца подписывает конституционный закон или закон. Если возражения Президента не преодолены, конституционный закон или закон считается непринятым или принятым в редакции, предложенной Президентом;

3) решает вопросы войны и мира;

4) принимает по предложению Президента Республики Казахстан решение об использовании Вооруженных Сил Республики Казахстан для выполнения международных обязательств по поддержанию мира и безопасности;

5) объявляет выборы Президента Республики Казахстан;

6) выдвигает инициативу о назначении всенародного референдума;

7) большинством голосов от общего числа депутатов Курултая дает согласие Президенту Республики Казахстан на назначение Вице-Президента Республики Казахстан;

8) большинством голосов от общего числа депутатов Курултая дает согласие Президенту Республики Казахстан на назначение Премьер-Министра Республики Казахстан;

9) большинством голосов от общего числа депутатов Курултая дает согласие на назначение Президентом Республики Казахстан судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты;

10) избирает и освобождает от должностей по представлению Президента Республики Казахстан судей Верховного Суда Республики Казахстан, принимает их присягу;

11) лишает неприкосновенности судей Конституционного Суда, судей Верховного Суда;

12) прекращает полномочия депутата Курултая, а также по представлению Генерального Прокурора Республики Казахстан решает вопросы о лишении депутата Курултая его неприкосновенности;

13) по инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов Курултая вправе большинством голосов от общего числа депутатов Курултая выразить вотум недоверия Правительству;

14) заслушивает ежегодные послания Конституционного Суда о состоянии конституционной законности в Республике Казахстан;

15) заслушивает два раза в год отчет Председателя Высшей аудиторской палаты;

16) обсуждает и утверждает отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета. Неутверждение Курултаем отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета означает выражение Курултаем вотума недоверия Правительству;

17) вправе по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Курултая заслушивать отчеты членов Правительства Республики Казахстан по вопросам их деятельности. По итогам заслушивания отчета большинством не менее чем двумя третями голосов от общего числа депутатов Курултая вправе принимать решение об обращении к Президенту Республики Казахстан об освобождении от должности члена Правительства в случае неисполнения им законов Республики Казахстан. В этом случае Президент Республики Казахстан освобождает от должности члена Правительства;

18) проводит по вопросам своей компетенции слушания;

19) принимает регламент своей деятельности и иные решения по вопросам, связанным с организацией и внутренним распорядком Курултая;

20) формирует координационный и рабочие органы Курултая;

21) образует комиссии Курултая, избирает и освобождает от должности председателей, заслушивает отчеты о деятельности комиссий;

22) осуществляет иные полномочия, возложенные на Курултай Конституцией.

Статья 57

1. Курултай возглавляет Председатель, избираемый из числа депутатов, свободно владеющих государственным языком, тайным голосованием большинством голосов от общего числа депутатов Курултая. Кандидатура на должность Председателя Курултая выдвигается Президентом Республики Казахстан.

Президент Республики Казахстан вправе распустить Курултай в случае повторного отказа в избрании Председателя Курултая.

2. Председатель Курултая может быть отозван от должности, а также уйти в отставку, если за это проголосовало большинство от общего числа депутатов Курултая.

3. Председатель Курултая:

1) созывает заседания Курултая и председательствует на них;

2) осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на рассмотрение Курултая;

3) представляет Курултаю кандидатуры к избранию на должности заместителей Председателя Курултая;

4) обеспечивает соблюдение регламента в деятельности Курултая;

5) руководит деятельностью координационного органа Курултая;

6) подписывает акты, издаваемые Курултаем;

7) выполняет другие обязанности, возлагаемые на него регламентом Курултая.

4. Председатель Курултая открывает сессии Курултая, если иное не предусмотрено Конституцией.

5. По вопросам своей компетенции Председатель Курултая издает распоряжения.

Статья 58

1. Сессия Курултая проходит в форме заседаний.

2. Первая сессия Курултая созывается Президентом Республики Казахстан не позднее тридцати дней со дня опубликования итогов выборов.

3. Очередные сессии Курултая проводятся раз в год, начиная с первого рабочего дня сентября и по последний рабочий день июня.

4. Сессия открывается и закрывается на заседании Курултая. Сессия Курултая, как правило, открывается Президентом Республики Казахстан. В период между сессиями Курултая Президент Республики Казахстан по собственной инициативе, по предложению Председателя Курултая или не менее одной трети от общего числа депутатов Курултая может созвать внеочередную сессию Курултая. На ней могут рассматриваться только вопросы, послужившие основанием для ее созыва.

5. Заседания Курултая проводятся при условии присутствия на них не менее двух третей от общего числа депутатов Курултая.

6. Заседания Курултая – открытые. В случаях, предусмотренных регламентом, могут проводиться закрытые заседания. Президент Республики Казахстан, Вице-Президент, Премьер-Министр и члены Правительства, Председатель Қазақстан Халық Кеңесі, Председатель Национального Банка, Генеральный Прокурор, Председатель Комитета национальной безопасности имеют право присутствовать на любых заседаниях и быть выслушанными.

Статья 59

1. Курултай образует постоянные комитеты, число которых определяется конституционным законом, а также комиссии.

2. Комитеты и комиссии по вопросам своей компетенции издают постановления.

Статья 60

1. Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Республики Казахстан, депутатам Курултая, Правительству, Қазақстан Халық Кеңесі и реализуется исключительно в Курултае.

2. Президент Республики Казахстан вправе определять приоритетность рассмотрения проектов законов, означающую, что соответствующие законопроекты должны быть приняты в первоочередном порядке в течение двух месяцев.

3. Курултай вправе издавать законы, которые регулируют важнейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и нормы, касающиеся:

1) правосубъектности физических и юридических лиц, гражданских прав и свобод, обязательств и ответственности физических и юридических лиц;

2) режима собственности и иных вещных прав;

3) основ организации и деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, государственной и воинской службы;

4) налогообложения, установления или отмены сборов и других обязательных платежей;

5) республиканского бюджета, вопросов о государственных займах и оказании Республикой Казахстан экономической и иной помощи;

6) вопросов судоустройства и судопроизводства;

7) вопросов амнистии;

8) образования, науки, культуры, здравоохранения и социального обеспечения;

9) приватизации предприятий и их имущества;

10) охраны окружающей среды;

11) административно-территориального устройства Республики Казахстан;

12) обеспечения обороны и безопасности государства;

13) государственных символов Республики Казахстан;

14) ратификации международных договоров и их денонсации;

15) государственных наград, почетных званий;

16) иных вопросов в соответствии с Конституцией.

4. Законопроекты, внесенные в порядке законодательной инициативы Правительства Республики Казахстан в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны, подлежат рассмотрению Курултаем немедленно.

В случае внесения в Курултай законопроектов, предусмотренных частью первой настоящего пункта, Правительство вправе принимать под свою ответственность временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, по вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, которые действуют до вступления в силу принятых Курултаем законов или до отклонения Курултаем законопроектов.

5. Закон, принятый Курултаем, в течение десяти дней представляется на подпись Президенту Республики Казахстан.

Курултай вправе в целом отклонить проект закона большинством голосов от общего числа депутатов. Отклоненный законопроект считается непринятым и возвращается инициатору.

6. Проекты законов, предусматривающие сокращение государственных доходов или увеличение государственных расходов, могут быть внесены только при наличии положительного заключения Правительства. Для проектов законов, вносимых в Курултай в порядке законодательной инициативы Президента Республики Казахстан, наличие такого заключения не требуется.

7. В связи с непринятием внесенного Правительством проекта закона Премьер-Министр вправе поставить на заседании Курултая вопрос о доверии Правительству. Голосование по этому вопросу проводится не ранее чем через сорок восемь часов с момента постановки вопроса о доверии. Если предложение о вотуме недоверия не наберет большинства голосов от общего числа депутатов Курултая, проект закона считается принятым без голосования. Однако Правительство не может пользоваться этим правом более двух раз в год.

Статья 61

1. Курултай принимает законы и постановления, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.

2. Законы вступают в силу после их подписания Президентом Республики Казахстан.

3. Конституционные законы принимаются по вопросам, предусмотренным Конституцией Республики Казахстан, большинством не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Курултая.

4. Законы принимаются Курултаем большинством голосов от общего числа депутатов Курултая, если иное не предусмотрено Конституцией.

Постановления Курултая принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Курултая, если иное не предусмотрено Конституцией.

5. Законы, постановления Курултая не должны противоречить Конституции. Постановления Курултая не должны противоречить законам.

6. Порядок разработки, представления, обсуждения, введения в действие и опубликования законодательных и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан регламентируется законом и регламентом Курултая.

Статья 62

1. Президент Республики Казахстан вправе распустить Курултай после консультаций с Председателем Курултая и Премьер-Министром.

2. Президент Республики Казахстан вправе распустить Курултай в случае повторного отказа в даче согласия на назначение кандидатуры, предложенной Президентом на должность, назначение на которую осуществляется с согласия Курултая, а также в случае повторного отказа в избрании Председателя Курултая.

3. Курултай не может быть распущен в период чрезвычайного или военного положения, в последние шесть месяцев полномочий Президента, в течение одного года после предыдущего роспуска или в случае, установленном пунктом 3 статьи 51 Конституции.

Раздел V

Правительство

Статья 63

1. Правительство Республики Казахстан осуществляет исполнительную власть Республики Казахстан, возглавляет систему исполнительных органов и осуществляет руководство их деятельностью.

2. Правительство – коллегиальный орган, который в своей деятельности ответственен перед Президентом Республики Казахстан и Курултаем.

3. Члены Правительства подотчетны Курултаю в случае, предусмотренном подпунктом 17) статьи 56 Конституции.

4. Компетенция, порядок организации и деятельности Правительства определяются конституционным законом.

Статья 64

1. Правительство образуется Президентом Республики Казахстан в порядке, предусмотренном Конституцией.

2. Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту Республики Казахстан Премьер-Министром Республики Казахстан в десятидневный срок после назначения Премьер-Министра.

3. Члены Правительства приносят присягу народу и Президенту Республики Казахстан.

Статья 65

Правительство:

1) разрабатывает основные направления социально-экономической политики государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного порядка и организует их осуществление;

2) представляет Курултаю республиканский бюджет и отчет о его исполнении, обеспечивает исполнение бюджета;

3) вносит в Курултай проекты законов и обеспечивает исполнение законов;

4) организует управление государственной собственностью;

5) вырабатывает меры по проведению внешней политики Республики Казахстан;

6) руководит деятельностью министерств, иных центральных и местных исполнительных органов;

7) отменяет или приостанавливает полностью или в части действие актов министерств, иных центральных и местных исполнительных органов Республики Казахстан;

8) по согласованию с Президентом Республики Казахстан утверждает единую систему финансирования и оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета;

9) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, законами и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 66

Премьер-Министр Республики Казахстан:

1) организует и руководит деятельностью Правительства, персонально отвечает за его работу;

2) подписывает постановления Правительства;

3) докладывает Президенту и Курултаю об основных направлениях деятельности Правительства и всех его важнейших решениях;

4) выполняет другие функции, связанные с организацией и руководством деятельностью Правительства.

Статья 67

1. Члены Правительства самостоятельны в принятии решений в пределах своей компетенции и несут персональную ответственность перед Премьер-Министром за работу подчиненных им государственных органов. Член Правительства, не согласный с проводимой Правительством политикой или не проводящий ее, подает в отставку либо подлежит освобождению от занимаемой должности.

2. Члены Правительства не вправе быть депутатами представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной, творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации, за исключением случаев, когда это является их должностными обязанностями в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 68

1. Правительство по вопросам своей компетенции издает постановления, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.

2. Премьер-Министр издает распоряжения, имеющие обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.

3. Постановления Правительства и распоряжения Премьер-Министра не должны противоречить Конституции, законам, актам Президента Республики Казахстан.

Статья 69

1. Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным Курултаем.

2. Правительство и любой его член вправе заявить Президенту Республики Казахстан о своей отставке, если считают невозможным дальнейшее осуществление возложенных на них функций.

3. Правительство заявляет Президенту Республики Казахстан об отставке в случае выражения Курултаем вотума недоверия Правительству.

4. Президент Республики Казахстан в десятидневный срок рассматривает вопрос о принятии или отклонении отставки.

5. Принятие отставки означает прекращение полномочий Правительства либо соответствующего его члена. Принятие отставки Премьер-Министра означает прекращение полномочий всего Правительства.

6. При отклонении отставки Правительства или его члена Президент Республики Казахстан поручает ему дальнейшее осуществление обязанностей.

7. Президент Республики Казахстан вправе по собственной инициативе принять решение о прекращении полномочий Правительства и освободить от должности любого его члена. Освобождение от должности Премьер-Министра означает прекращение полномочий всего Правительства.

Раздел VI

Қазақстан Халық Кеңесі

Статья 70

1. Қазақстан Халық Кеңесі (Народный Совет Казахстана) – высший консультативный орган, представляющий интересы народа Республики Казахстан.

2. Состав Қазақстан Халық Кеңесі формируется из числа граждан Республики Казахстан.

3. Порядок образования, формирования состава, полномочия и организация деятельности Қазақстан Халық Кеңесі определяются конституционным законом.

Статья 71

Қазақстан Халық Кеңесі:

1) разрабатывает предложения и рекомендации по основным направлениям внутренней политики государства, укреплению общественного согласия, общенационального единства и солидарности, продвижению основополагающих принципов деятельности Республики Казахстан и общенациональных ценностей;

2) вносит в Курултай проекты законов;

3) выдвигает инициативу о назначении всенародного референдума;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с конституционным законом.

Раздел VII

Конституционный Суд

Статья 72

1. Конституционный Суд Республики Казахстан – независимый государственный орган, осуществляющий конституционный контроль и обеспечивающий верховенство Конституции Республики Казахстан на всей территории страны.

2. Конституционный Суд состоит из Председателя и десяти судей. Срок их полномочий – восемь лет.

Одно и то же лицо не может быть назначено в соответствии с Конституцией судьей Конституционного Суда более одного раза.

3. Председатель Конституционного Суда назначается на должность Президентом Республики Казахстан и одновременно является судьей Конституционного Суда в течение срока полномочий.

Одно и то же лицо не может быть назначено в соответствии с Конституцией Председателем Конституционного Суда более одного раза.

4. Судьи Конституционного Суда назначаются Президентом Республики Казахстан с согласия Курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.

Заместитель Председателя Конституционного Суда назначается на должность Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Конституционного Суда из числа судей Конституционного Суда.

5. Должность судьи Конституционного Суда несовместима с депутатским мандатом, занятием иных оплачиваемых должностей, кроме преподавательской, научной, творческой деятельности, осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

6. Председатель и судьи Конституционного Суда в течение срока своих полномочий не могут быть задержаны, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнуты приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечены к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан либо Курултая соответственно.

7. Организация и деятельность Конституционного Суда регулируются конституционным законом.

Статья 73

1. Конституционный Суд по обращению Президента Республики Казахстан, Председателя Курултая, не менее одной пятой части от общего числа депутатов Курултая, Премьер-Министра:

1) решает в случае спора вопрос о правильности проведения выборов Президента, депутатов Курултая и всенародного референдума;

2) рассматривает до подписания Президентом принятые Курултаем законы на их соответствие Конституции;

3) рассматривает на соответствие Конституции принятые Курултаем постановления;

4) рассматривает до ратификации международные договоры на их соответствие Конституции;

5) рассматривает на соответствие Конституции исполнение решений международных организаций и их органов;

6) дает официальное толкование норм Конституции;

7) дает заключения в случаях, установленных пунктами 2 и 3 статьи 50 Конституции.

2. Конституционный Суд рассматривает обращения Президента в случаях, предусмотренных подпунктом 11) статьи 46 Конституции, а также обращения судов в случаях, установленных статьей 79 Конституции.

3. Конституционный Суд по обращениям граждан Республики Казахстан рассматривает на соответствие Конституции нормативные правовые акты Республики Казахстан, непосредственно затрагивающие их права и свободы, предусмотренные Конституцией.

Порядок и условия обращения граждан Республики Казахстан в Конституционный Суд определяются конституционным законом.

4. Конституционный Суд по обращению Генерального Прокурора рассматривает вопросы, указанные в подпунктах 4), 5) и 6) пункта 1 настоящей статьи, а также нормативные правовые акты Республики Казахстан на их соответствие Конституции.

5. Конституционный Суд по обращению Уполномоченного по правам человека рассматривает на соответствие Конституции нормативные правовые акты Республики Казахстан, затрагивающие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

6. Конституционный Суд дает заключения в случаях, установленных пунктом 1 статьи 50 и пунктом 1 статьи 51 Конституции.

Статья 74

1. В случае обращения в Конституционный Суд по вопросам, указанным в подпункте 1) пункта 1 статьи 73 Конституции, вступление в должность Президента Республики Казахстан, регистрация избранных депутатов Курултая, подведение итогов всенародного референдума приостанавливается соответственно.

2. В случае обращения в Конституционный Суд по вопросам, указанным в подпунктах 2) и 4) пункта 1 статьи 73 Конституции, течение сроков подписания либо ратификации соответствующих актов приостанавливается.

3. Конституционный Суд выносит свое решение в сроки, установленные конституционным законом.

Статья 75

1. Законы и международные договоры, признанные не соответствующими Конституции, не могут быть подписаны либо ратифицированы и введены в действие.

2. Законы и иные нормативные правовые акты, их отдельные положения, признанные не соответствующими Конституции, в том числе ущемляющими закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, прекращают свое действие и не подлежат применению со дня принятия Конституционным Судом решения или с даты, им установленной.

Законы и иные нормативные правовые акты, их отдельные положения, признанные соответствующими Конституции в истолковании Конституционного Суда, подлежат применению в данном истолковании.

3. Решения международных организаций и их органов, отдельные положения этих решений, исполнение которых признано Конституционным Судом не соответствующим Конституции, исполнению не подлежат.

4. Решения Конституционного Суда вступают в силу со дня их принятия, являются общеобязательными на всей территории Республики Казахстан, окончательными и обжалованию не подлежат.

Раздел VIII

Правосудие. Прокуратура.

Правозащитные механизмы

Статья 76

1. Правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом.

2. Судебная власть осуществляется посредством гражданского, административного, уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства. В случаях, предусмотренных законом, уголовное судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.

3. Суды Республики Казахстан – Верховный Суд, местные и другие суды, учреждаемые законом.

4. Судебная система Республики Казахстан устанавливается Конституцией и конституционным законом. Учреждение специальных и чрезвычайных судов под каким-либо названием не допускается.

Статья 77

1. Судебная власть осуществляется от имени Республики Казахстан в целях защиты прав, свобод и законных интересов человека, гражданина, организаций, а также исполнения Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики Казахстан.

2. Судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие в связи с применением норм Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров Республики Казахстан.

3. Решения, приговоры и иные постановления судов имеют обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.

Статья 78

1. Судья при отправлении правосудия независим и подчиняется только Конституции и закону.

2. Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. По конкретным делам судьи не подотчетны.

3. При отправлении правосудия судья должен руководствоваться следующими принципами:

1) никому не может быть без его согласия изменена подсудность, предусмотренная для него законом;

2) в суде каждый человек имеет право быть выслушанным;

3) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;

4) любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого;

5) не имеют юридической силы доказательства, полученные незаконным способом. Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания;

6) применение уголовного закона по аналогии не допускается.

4. Принципы правосудия, установленные Конституцией, являются общими и едиными для всех судов и судей Республики Казахстан.

Статья 79

Суды не вправе применять законы и иные нормативные правовые акты, ущемляющие закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина.

Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Суд с представлением о признании этого акта неконституционным.

Статья 80

1. Суды состоят из постоянных судей, независимость которых защищается Конституцией и законом. Полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены исключительно по основаниям, установленным законом.

2. Судья не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан, основанного на заключении Высшего Судебного Совета, либо без согласия Курултая соответственно.

3. Требования, предъявляемые к судьям судов Республики Казахстан, определяются конституционным законом.

4. Должность судьи несовместима с депутатским мандатом, занятием иной оплачиваемой должности, кроме преподавательской, научной, творческой деятельности, осуществлением предпринимательской деятельности, вхождением в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации.

Статья 81

Финансирование судов, обеспечение судей жильем производится за счет средств республиканского бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия.

Статья 82

Верховный Суд – высший судебный орган по гражданским, административным, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, который в предусмотренных законом случаях рассматривает отнесенные к его подсудности судебные дела и дает разъяснения по вопросам судебной практики.

Статья 83

1. Председатель Верховного Суда назначается Президентом Республики Казахстан по рекомендации Высшего Судебного Совета и одновременно является судьей Верховного Суда в течение срока его полномочий. Срок полномочий Председателя Верховного Суда – шесть лет.

Одно и то же лицо не может быть назначено в соответствии с Конституцией Председателем Верховного Суда более одного раза.

Судьи Верховного Суда избираются Курултаем по представлению Президента Республики Казахстан, основанному на рекомендации Высшего Судебного Совета.

2. Судьи местных и других судов назначаются на должности Президентом Республики Казахстан по рекомендации Высшего Судебного Совета.

3. В судах в соответствии с конституционным законом могут создаваться судебные коллегии.

4. Председатель Высшего Судебного Совета назначается на должность Президентом Республики Казахстан.

5. Статус, порядок формирования состава и организация работы Высшего Судебного Совета определяются законом.

Статья 84

1. Прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.

2. Прокуратура Республики Казахстан составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному Прокурору. Она осуществляет свои полномочия независимо от других государственных органов, должностных лиц и подотчетна только Президенту Республики Казахстан.

3. Генеральный Прокурор назначается Президентом Республики Казахстан. Срок полномочий Генерального Прокурора – шесть лет.

Одно и то же лицо не может быть назначено в соответствии с Конституцией Генеральным Прокурором более одного раза.

4. Генеральный Прокурор в течение срока своих полномочий не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан.

5. Компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры определяются конституционным законом.

Статья 85

1. Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан содействует восстановлению нарушенных прав и свобод человека и гражданина, способствует продвижению прав и свобод человека и гражданина.

2. Уполномоченный по правам человека назначается Президентом Республики Казахстан.

3. При осуществлении своих полномочий Уполномоченный по правам человека независим и неподотчетен государственным органам и должностным лицам.

4. Уполномоченный по правам человека в течение срока своих полномочий не может быть задержан, кроме случаев задержания на месте преступления или совершения тяжких и особо тяжких преступлений, содержаться под стражей, подвергнут приводу, административному взысканию, налагаемому в судебном порядке, привлечен к уголовной ответственности без согласия Президента Республики Казахстан.

5. Правовое положение и организация деятельности Уполномоченного по правам человека определяются конституционным законом.

Статья 86

1. Адвокатура в Республике Казахстан содействует реализации гарантированных государством прав человека на судебную защиту, на получение юридической помощи. Юридическая помощь оказывается адвокатами и иными лицами в соответствии с законом.

2. Порядок осуществления адвокатской деятельности, права, обязанности, ответственность адвоката определяются законом.

Раздел IX

Местное государственное управление и самоуправление

Статья 87

Местное государственное управление осуществляется местными представительными и исполнительными органами, которые ответственны за состояние дел на соответствующей территории.

Статья 88

1. Местные представительные органы – маслихаты выражают волю населения соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации, контролируют их осуществление.

2. Маслихаты избираются населением на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

3. Депутатом маслихата может быть избран гражданин Республики Казахстан, достигший двадцати лет. Гражданин Республики Казахстан может быть депутатом только одного маслихата.

4. К ведению маслихатов относится:

1) утверждение планов, экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета и отчетов об их исполнении;

2) решение отнесенных к их ведению вопросов местного административно-территориального устройства;

3) рассмотрение отчетов руководителей местных исполнительных органов по вопросам, отнесенным законом к компетенции маслихата;

4) образование постоянных комиссий и иных рабочих органов маслихата, заслушивание отчетов об их деятельности, решение иных вопросов, связанных с организацией работы маслихата;

5) осуществление в соответствии с законом иных полномочий по обеспечению прав и законных интересов граждан Республики Казахстан.

5. Полномочия маслихата прекращаются досрочно Президентом Республики Казахстан после консультаций с Премьер-Министром и Председателем Курултая, а также в случае принятия маслихатом решения о самороспуске.

6. Компетенция маслихатов, порядок их организации и деятельности, правовое положение депутатов устанавливаются законом.

Статья 89

1. Местные исполнительные органы входят в единую систему исполнительных органов Республики Казахстан, обеспечивают проведение общегосударственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории.

2. К ведению местных исполнительных органов относится:

1) разработка планов, экономических и социальных программ развития территории, местного бюджета и обеспечение их исполнения;

2) управление коммунальной собственностью;

3) назначение на должности и освобождение от должностей руководителей местных исполнительных органов, решение иных вопросов, связанных с организацией работы местных исполнительных органов;

4) осуществление в интересах местного государственного управления иных полномочий, возлагаемых на местные исполнительные органы законом.

3. Местный исполнительный орган возглавляет аким соответствующей административно-территориальной единицы, являющийся представителем Президента и Правительства Республики Казахстан.

4. Акимы столицы, областей, городов республиканского значения назначаются на должности Президентом Республики Казахстан с согласия депутатов маслихата столицы, маслихатов, расположенных на территории области, маслихата города республиканского значения соответственно.

Президент Республики Казахстан предлагает не менее двух кандидатур, по которым проводится голосование. Кандидат, набравший большинство голосов депутатов маслихатов, принявших участие в голосовании, считается получившим согласие.

Акимы иных административно-территориальных единиц назначаются или избираются на должности, а также освобождаются от должностей в порядке, определяемом законом. Президент Республики Казахстан вправе по своему усмотрению освобождать от должностей акимов столицы, областей, городов республиканского значения.

5. По инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов маслихата может быть поставлен вопрос о выражении вотума недоверия акиму. В этом случае маслихат большинством голосов от общего числа его депутатов вправе выразить недоверие акиму и поставить вопрос о его освобождении от должности перед Президентом Республики Казахстан в отношении акимов столицы, областей, городов республиканского значения либо перед вышестоящим акимом в отношении акимов иных административно-территориальных единиц соответственно. Полномочия акимов столицы, областей, городов республиканского значения прекращаются при вступлении в должность вновь избранного Президента Республики Казахстан.

6. Компетенция местных исполнительных органов, порядок их организации и деятельности устанавливаются законом.

Статья 90

1. Маслихаты принимают по вопросам своей компетенции решения, а акимы – решения и распоряжения, обязательные для исполнения на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

2. Проекты решений маслихатов, предусматривающие сокращение местных бюджетных доходов или увеличение местных бюджетных расходов, могут быть внесены на рассмотрение только при наличии положительного заключения акима.

3. Решения маслихатов, не соответствующие Конституции и законодательству Республики Казахстан, могут быть отменены в судебном порядке.

4. Решения и распоряжения акимов могут быть отменены Правительством Республики Казахстан либо вышестоящим акимом соответственно, а также в судебном порядке.

Статья 91

1. В Республике Казахстан признается местное самоуправление, обеспечивающее самостоятельное решение населением вопросов местного значения.

2. Местное самоуправление осуществляется населением непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного самоуправления в местных сообществах, охватывающих территории, на которых компактно проживают группы населения.

Органам местного самоуправления в соответствии с законом может делегироваться осуществление государственных функций.

3. Организация и деятельность местного самоуправления в Казахстане регулируются законом.

4. Гарантируется самостоятельность органов местного самоуправления в пределах их полномочий, установленных законом.

Раздел X

Внесение изменений и дополнений в Конституцию

Статья 92

1. Изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан вносятся всенародным референдумом, проводимым по решению Президента Республики Казахстан, принятому им по собственной инициативе, инициативе Курултая, Правительства, Қазақстан Халық Кеңесі.

2. Всенародный референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан Республики Казахстан, имеющих право участвовать во всенародном референдуме.

3. Изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на всенародный референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан Республики Казахстан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.

Статья 93

Изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан выносятся на всенародный референдум при наличии заключения Конституционного Суда об их соответствии требованиям пункта 7 статьи 2 и пункта 5 статьи 43 Конституции.

Раздел XI

Заключительные и переходные положения

Статья 94

1. Конституция Республики Казахстан, принятая на республиканском референдуме, вступает в силу с 1 июля 2026 года с одновременным прекращением действия ранее принятой Конституции Республики Казахстан.

2. День принятия Конституции на республиканском референдуме объявляется государственным праздником – Днем Конституции Республики Казахстан.

Статья 95

1. Парламент Республики Казахстан, сформированный в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, прекращает свои полномочия с 1 июля 2026 года.

Выборы в Курултай должны быть объявлены Президентом Республики Казахстан в течение месяца и проведены в течение двух месяцев со дня вступления Конституции в силу.

2. В течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва Президент Республики Казахстан должен назначить Вице-Президента с согласия Курултая.

3. Председатель и судьи Конституционного Суда должны быть назначены в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва.

До формирования нового состава Конституционного Суда Председатель и судьи Конституционного Суда, назначенные в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохраняют свои полномочия.

4. Председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты должны быть назначены в течение двух месяцев со дня открытия первой сессии Курултая первого созыва.

До формирования новых составов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты председатели и члены Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты, назначенные в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохраняют свои полномочия.

5. Председатель Верховного Суда, Председатель Национального Банка, Генеральный Прокурор, Председатель Комитета национальной безопасности, Председатель Высшего Судебного Совета, Уполномоченный по правам человека должны быть назначены в течение двух месяцев со дня вступления Конституции в силу.

6. Судьи Верховного Суда, местных и других судов, депутаты маслихатов, иные должностные лица, избранные (назначенные) в соответствии с Конституцией Республики Казахстан от 30 августа 1995 года, сохраняют свои полномочия до их прекращения по основаниям, предусмотренным Конституцией и законами Республики Казахстан.

Статья 96

1. Законы и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, действующие на день вступления Конституции в силу, применяются в части, не противоречащей Конституции.

2. Правительство, центральные и местные государственные органы принимают необходимые меры по приведению нормативных правовых актов в соответствие с Конституцией.

3. Нормативные постановления Конституционного Совета и Конституционного Суда, принятые в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующим на день вступления Конституции в силу, сохраняют юридическую силу в части, не противоречащей Конституции.