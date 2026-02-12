РУ
    Референдум по новой Конституции пройдет 15 марта 2026 года — указ Президента Казахстана

    Глава государства подписал Указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума. Об этом сообщает Акорда, передает агентство Kazinform.

    Токаев подписал
    Фото: Акорда

    В соответствии с подпунктом 10) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьей 18 Конституционного закона Республики Казахстан «О республиканском референдуме» ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Провести 15 марта 2026 года республиканский референдум.

    2. Вынести на республиканский референдум проект новой Конституции Республики Казахстан со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?».

    3. Официально опубликовать 12 февраля 2026 года в средствах массовой информации настоящий Указ и проект Конституции Республики Казахстан.

    4. Возложить подготовку и проведение республиканского референдума на Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан, выполняющую функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избирательные комиссии, выполняющие функции территориальных и участковых комиссий референдума.

    5. Правительству Республики Казахстан совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан, другими центральными государственными и местными исполнительными органами Республики Казахстан принять необходимые меры по организации и проведению республиканского референдума.

    6. Настоящий Указ вводится в действие со дня его опубликования.

    Президент

    Республики Казахстан К.Токаев

    Астана, Акорда, 11 февраля 2026 года

    № 1170

    Касым-Жомарт Токаев Конституционная реформа Референдум
    Гульжан Тасмаганбетова
