Нацфонд – детям: $62,7 млн направлено на улучшение жилья и образование

По состоянию на 1 июля 2026 года исполнено 333 809 заявлений на общую сумму около 62,7 млн долларов, передает агентство Kazinform.

С 1 февраля 2024 года по состоянию на 1 июля 2026 года исполнено 333 809 заявлений на общую сумму около 62,71 млн долларов. Средства были переведены уполномоченным операторам для последующего зачисления на банковские счета заявителей.

Преобладают заявления, направленные на улучшение жилищных условий: 216 060 заявлений на сумму свыше 41,01 млн долларов. В целях оплаты образования исполнено 117 749 заявлений на сумму 21,69 млн долларов.

По правилам ЕНПФ получатель целевых накоплений (ЦН) вправе использовать всю сумму либо ее часть. Невостребованная часть средств продолжает храниться на целевом накопительном счете (ЦНС) в течение 10 лет. После этого неиспользованный остаток переводится на индивидуальный пенсионный счет получателя для учета добровольных пенсионных взносов.

Наиболее востребованным направлением в рамках улучшения жилищных условий стало пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 211 474 заявления на сумму около 40,25 млн долларов США). Также средства были внесены в качестве первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища — 1 583 заявления на сумму 269,48 тыс. долларов США, в целях приобретения жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) — 1 081 заявление на сумму 177,79 тыс. долларов США.

В рамках использования накоплений на образование исполнено 108 782 заявления на сумму около 20,36 млн долларов. Также были востребованы следующие направления: пополнение образовательного накопительного вклада и оплата образовательных услуг зарубежных организаций.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что программа «Нацфонд — детям» подтвердила свою эффективность, а за три года на счета 6,5 млн юных казахстанцев было перечислено 2,3 млрд долларов.