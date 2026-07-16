Финал чемпионата мира-2026: когда и где смотреть матч Испания — Аргентина
Финал чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины пройдет в ночь с 19 на 20 июля по времени Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Встреча пройдет на стадионе MetLife Stadium (New York/New Jersey Stadium) в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США), который примет решающий матч мирового первенства.
Для казахстанских болельщиков стартовый свисток прозвучит 20 июля в 00:00. В США игра начнется 19 июля в 15:00.
Прямую трансляцию финала чемпионата мира-2026 покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport.
Напомним, сборная Испании первой вышла в финал, победив Францию (2:0). Вторую путевку в решающий матч завоевала Аргентина, одержав в полуфинале победу над Англией со счетом 2:1.