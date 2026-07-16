Финал чемпионата мира-2026: когда и где смотреть матч Испания — Аргентина

Финал чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины пройдет в ночь с 19 на 20 июля по времени Казахстана, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.