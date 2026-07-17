Эксперт объяснила, как должен работать цифровой Курултай

Основой цифрового Курултая должна стать единая цифровая карточка законопроекта, позволяющая проследить весь путь законодательной инициативы – от ее внесения до принятия закона. Такое мнение на прошедшей в Алматы экспертной платформе «Курултай – основа новой архитектуры законодательной власти» высказала старший преподаватель кафедры политологии и политических технологий КазНУ имени аль-Фараби Айгерим Жунусова , передает Kazinform.

По словам эксперта, цифровизация законодательной власти не должна ограничиваться электронным документооборотом или онлайн-трансляциями заседаний. Настоящий e-Parlament — это новая модель организации законодательного процесса, обеспечивающая прозрачность, открытость и полноценное участие граждан.

Айгерим Жунусова отметила, что внедрение цифровых решений становится особенно актуальным в условиях практической реализации конституционной реформы. После вступления в силу новой Конституции и назначения выборов в Курултай страна переходит к новой модели законодательной власти, основанной на принципах открытости, подотчетности и более широкого участия общества в принятии государственных решений. Как подчеркнула эксперт, современные цифровые инструменты должны стать важной частью этого перехода.

Сегодня информация о подготовке законопроектов зачастую разрознена, поэтому гражданам и экспертам сложно понять, как менялся документ в ходе обсуждения. Решением этой проблемы должна стать единая цифровая карточка законопроекта, содержащая сведения об инициаторе, экспертных заключениях, внесенных поправках, ходе обсуждения и результатах голосования. Она должна отражать всю историю прохождения законопроекта и делать законодательный процесс максимально прозрачным и понятным для общества, уточнила Айгерим Жунусова.

Эксперт также обратила внимание, что новая модель Курултая предполагает усиление роли политических партий и конкуренции программ. В этих условиях особенно важно, чтобы граждане могли видеть не только итоговый текст закона, но и весь процесс его подготовки, обсуждения и доработки. По ее словам, цифровые решения должны укреплять доверие к законодательной деятельности и обеспечивать полноценную обратную связь между обществом и депутатами.

Кроме того, Айгерим Жунусова предложила сопровождать законопроекты краткими пояснениями простым языком, развивать механизмы цифрового участия граждан и использовать технологии искусственного интеллекта для анализа поправок, выявления противоречий в законодательстве и систематизации общественных предложений.

По мнению эксперта, цифровизация законодательной власти должна стать не просто техническим обновлением, а одним из инструментов последовательной политической модернизации. Технологии призваны не заменять политическое представительство, а помогать депутатам принимать более качественные и обоснованные решения, обеспечивая открытость законодательного процесса и укрепляя доверие граждан к государственным институтам.

Экспертная платформа, объединившая представителей государственных органов, ведущих аналитических центров, научного сообщества, вузов, общественных организаций и экспертного сообщества, была организована Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.