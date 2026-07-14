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    Президент Казахстана поставил задачу развивать сотрудничество с Кыргызстаном в ключевых сферах

    Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в Кыргызской Республике Абылкаира Скакова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент Казахстана поручил новому послу развивать сотрудничество с Кыргызстаном в ключевых сферах
    Фото: Акорда

    В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества с братским Кыргызстаном.

    Президент поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач по развитию многопланового казахско-кыргызского сотрудничества в транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и в области цифровизации.

    Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.

    Напомним, что 10 июля Абылкаир Скаков Указом Главы государства был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике.

    Акорда Президент Казахстана Посольство РК Касым-Жомарт Токаев Кыргызстан Поручения Президента Внешняя политика Казахстана
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор