Президент Казахстана поставил задачу развивать сотрудничество с Кыргызстаном в ключевых сферах
Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в Кыргызской Республике Абылкаира Скакова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества с братским Кыргызстаном.
Президент поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач по развитию многопланового казахско-кыргызского сотрудничества в транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и в области цифровизации.
Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.
Напомним, что 10 июля Абылкаир Скаков Указом Главы государства был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике.