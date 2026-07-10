Президент назначил послов Казахстана в нескольких странах
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие указы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Указами Главы государства:
Скаков Абылкаир Бактыбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике;
Батыршаев Бахыт Данабекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Катар;
Бакытбеккызы Анель назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии;
Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия Ескараев Азамат Несипбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике, в Непале по совместительству.
Указами Главы государства:
Жошыбаев Рапиль Сейтханович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике;
Исагалиев Арман Кайратович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Катар;
Сапарбекулы Абзал освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Венгрии;
Атамкулов Мади Бакирович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Сербия.
Ранее был назначен заместитель председателя Қазақстан Халық Кеңесі Канатбек Жайсанбаев.