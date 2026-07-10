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    Президент назначил послов Казахстана в нескольких странах

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал соответствующие указы, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев
    Фото: Акорда

    Указами Главы государства:

    Скаков Абылкаир Бактыбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Кыргызской Республике;

    Батыршаев Бахыт Данабекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Государстве Катар;

    Бакытбеккызы Анель назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Венгрии;

    Иманбаев Болат Бариевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сербия, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения;

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия Ескараев Азамат Несипбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Народной Республике Бангладеш, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике, в Непале по совместительству.

    Указами Главы государства: 

    Жошыбаев Рапиль Сейтханович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике;

    Исагалиев Арман Кайратович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Государстве Катар;

    Сапарбекулы Абзал освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Венгрии;

    Атамкулов Мади Бакирович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Сербия.

    Ранее был назначен заместитель председателя Қазақстан Халық Кеңесі Канатбек Жайсанбаев.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Назначения
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор