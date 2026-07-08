Канатбек Жайсанбаев назначен заместителем председателя Қазақстан Халық Кеңесі

Указом Главы государства Жайсанбаев Канатбек Бахытович назначен заместителем Председателя Қазақстан Халық Кеңесі – руководителем Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Канатбек Жайсанбаев родился 8 февраля 1980 года. В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности юрист. Также получил специальность бакалавра экономики и бизнеса в 2012 году окончив Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова.

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии.

С августа 2001 года работал главным специалистом администратора судов по Кызылординской области Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан.

В декабре 2001 года был назначен главным специалистом, затем в 2003 году заведующим отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области.

В 2005–2007 годах работал начальником управления правового обеспечения Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Казахстан.

В 2007–2008 годах занимал должности юриста ТОО «Kazakh Integrated Services» и представительства ТОО «CNRG Capital» в городе Астане.

В 2008–2016 годах работал заместителем руководителя, руководителем аппарата акима Кызылординской области.

С октября 2016 года работал в Администрации Президента Республики Казахстан в должности государственного инспектора, заместителя заведующего отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы.

В апреле 2021 года Распоряжением Главы государства был назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы.

9 декабря 2022 года Указом Главы государства назначен помощником Президента Республики Казахстан — заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

1 сентября 2023 года Распоряжением Главы государства назначен заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Құрмет» (2018), «Парасат» (2025) и памятными медалями.

Ранее был назначен Председатель Верховного Суда РК Асламбек Мергалиев.

Напомним, Глава государства подписал указ о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі».