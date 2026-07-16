Угроза селу Камышенка снята: лесной пожар в области Абай тушат 600 человек

Группировку сил, задействованных в ликвидации лесного пожара в области Абай, увеличили до 600 человек. В тушении также участвуют 148 единиц техники и семь вертолетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным МЧС, к ликвидации возгорания привлечены подразделения министерств по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, внутренних дел, обороны, Комитета национальной безопасности, а также местных исполнительных органов.

— Благодаря слаженным действиям всех задействованных служб угроза селу Камышенка снята. В настоящее время продолжаются работы по локализации и полной ликвидации пожара. Тушение ведется как с воздуха, так и наземными силами, — сообщила официальный представитель МЧС Казахстана Динара Нургалиева.

Все привлеченные подразделения уже прибыли в район пожара и выполняют поставленные задачи. Ситуация остается на контроле оперативного штаба МЧС Казахстана.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы распространения огня были эвакуированы 190 детей и сотрудники детского лагеря.

Полицейские выносили малышей на руках.

По предварительной оценке, площадь пожара составляет около 60 гектаров.