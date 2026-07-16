Ученые нашли планету с возможными условиями для жизни

Ученые уточнили характеристики ближайшей к Земле экзопланеты GJ 3378b и выяснили, что она может быть каменистой и потенциально пригодной для существования жидкой воды, передает Kazinform со ссылкой на DW.

Экзопланета GJ 3378b, расположенная в галактике Млечный Путь, может оказаться не газовым мининептуном, как считалось ранее, а каменистым миром. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне после повторного анализа данных о планете.

Исследователи установили, что масса GJ 3378b составляет не менее 2,3 массы Земли. Планета обращается вокруг своей звезды примерно за 21,5 дня.

Главная особенность объекта — его расположение относительно своей звезды. Планета получает около 90% энергии, которую Земля получает от Солнца, поэтому она находится в зоне, где при определенных условиях может существовать жидкая вода.

Однако это не подтверждает наличие жизни на GJ 3378b. Ученым пока неизвестно, есть ли у планеты атмосфера и какие условия царят на ее поверхности. Более детальные исследования могут стать возможными после появления новых космических телескопов, запуск которых NASA планирует в 2040-х годах.

— Эта планета действительно захватывает. Это один из наших ближайших космических соседей, — заявил руководитель исследовательской команды Пол Робертсон.

GJ 3378b находится «всего» в 25 световых годах от Земли. Для сравнения, диаметр Млечного Пути составляет около 100 тысяч световых лет. Несмотря на относительно небольшое расстояние, современные технологии пока не позволяют отправить к этой планете космический аппарат.

Напомним, в Китае обнаружили древнейшие образцы янтаря на Земле.