Древнейшие образцы янтаря на Земле обнаружили в Китае

Ученые обнаружили в Китае древнейшие на планете образцы янтаря возрастом около 385 млн лет, которые на десятки миллионов лет старше всех ранее известных находок, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Палеонтологи обнаружили в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая самые древние из известных на сегодняшний день образцы янтаря. По данным исследования, опубликованного в журнале Science Advances, эти фрагменты окаменевшей смолы сформировались около 385 млн лет назад — в конце девонского периода. Находка оказалась примерно на 65 млн лет старше предыдущих рекордсменов.

— Мы обнаружили пока древнейший образец янтаря в породах, сформировавшихся 385 миллионов лет назад. По своему составу этот янтарь похож на смолу современных хвойных деревьев, что говорит в пользу того, что первые сосудистые растения Земли научились вырабатывать ключевые компоненты смолы уже в середине девонского периода. Это заложило основы их будущего успеха в каменноугольном периоде, — пишут исследователи.

Открытие сделали ученые из разных стран под руководством профессора Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук Ван Бо. Раскопки проходили рядом с поселком Хобоксар, недалеко от границы Китая и Казахстана. В этом районе находятся древние породы, сформировавшиеся в середине девона, когда высшие растения только начали активно осваивать сушу.

В слоях угольных отложений специалисты обнаружили несколько небольших фрагментов янтаря размером около одного миллиметра. В некоторых образцах сохранились пузырьки воздуха и твердые включения неизвестного происхождения.

Исследователи изучили химический состав находок с помощью инфракрасной спектроскопии и сопоставили полученные данные с другими образцами древнего янтаря, а также со смолами современных растений.

Анализ показал, что девонский янтарь отличается от более молодых образцов окаменевшей смолы, найденных во Франции и китайской провинции Фуцзянь. При этом его состав оказался близок к смоле современных хвойных растений — сосен, кипарисов, араукарий и некоторых других видов. Это позволило ученым предположить, что древняя смола могла быть связана с ранними голосеменными растениями.

По данным издания, открытие ученых существенно меняет представления о времени появления смолы у высших растений. Ранее считалось, что эта способность сформировалась значительно позже — в конце каменноугольного периода. Новая находка показывает, что растения могли использовать смолу для защиты повреждений уже в середине девона, задолго до того, как леса стали доминировать на Земле.

— Как отмечают профессор Ван Бо и его коллеги, это открытие отодвигает время появления смолы у высших растений как минимум на 65 миллионов лет назад в прошлое, с конца каменноугольной эры в середину девонской эры. Также оно указывает на то, что деревья приобрели способность защищать поврежденные участки при помощи смолы еще до того, как они стали доминирующими представителями земной флоры во время каменноугольной эпохи, — подытожили исследователи.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

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