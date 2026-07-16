Редкий алмаз весом более 1300 карат нашли в Ботсване

В Ботсване добыли редкий алмаз ювелирного качества весом 1305 карат — это одна из крупнейших находок последних лет, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По данным издания, камень был добыт на северо-востоке Ботсваны на руднике Карове, сообщил глава канадской горнодобывающей компании Lucara Diamond Corporation Уильям Лэмб.

— Алмаз получен нами на руднике Карове, — приводит его слова местная радиостанция SABC. — Он стал десятым по счету алмазом весом более 1 тыс. карат, добытым на этом руднике.

Крупный камень удалось обнаружить с помощью рентгеновской установки Mega Diamond Recovery. Технология позволяет выявлять большие алмазы в породе еще до того, как руда поступает в дробильный комплекс.

Рудник Карове вышел на полную производственную мощность в 2012 году и считается одним из самых известных месторождений сверхкрупных алмазов. Здесь были добыты такие известные камни, как Lesedi La Rona весом 1 109 карат, Sewelo — 1 758 карат и Motswedi — 2 488 карат.

Сейчас на Карове, где глубина открытого карьера достигла 324 метров, завершается добыча открытым способом. Компания начала строительство подземного рудника, который планируют запустить в начале 2028 года. Его проектная глубина составит 767 метров, а добыча будет продолжаться до 2040 года.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области выделили почти 1400 гектаров земли под добычу ископаемых.