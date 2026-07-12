Почти 1400 гектаров земли выделили под добычу ископаемых в Жамбылской области

Больше всего таких участков предоставлено в Мойынкумском и Шуском районах, передает корреспондент агентства Kazinform.

В первом полугодии 2026 года в Жамбылской области для целей недропользования предоставили 14 земельных участков общей площадью 1382,9048 гектара. Речь идет о землях, которые недропользователи получили во временное возмездное пользование.

Как сообщили в управлении земельных отношений акимата области, решения принимались на основании постановлений акима региона.

Больше всего участков пришлось на Мойынкумский район — 984,9159 гектара. Район является одним из сырьевых центров области: здесь ведется добыча золота и гранита.

В Шуском районе, где расположены месторождения медной руды Шатыркуль и Жайсан, предоставили 300 гектаров земель.

Еще 46,89 гектара выделили в Жамбылском районе, связанном с добычей нерудного сырья, включая известняк и гипс. В Кордайском районе, где реализуются проекты по добыче золота и полиметаллических руд, предоставлено 40,9485 гектара.

Также земельные участки выделили в районе имени Т. Рыскулова — 9,7332 гектара и в Жуалынском районе — 0,4172 гектара. По имеющейся информации, там могут быть связаны проекты с добычей песчано-гравийной смеси.

При этом в акимате не уточнили, какие именно полезные ископаемые планируется добывать на этих участках и какие компании получили землю.

Ранее сообщалось, сколько запасов полезных ископаемых есть в Казахстане. В Казахстане расторгли 37 контрактов в сфере недропользования.