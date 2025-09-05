В Казахстане расторгли 37 контрактов в сфере недропользования

Правительство Казахстана системно реформирует сферу недропользования, сочетая цифровизацию, новые законодательные инициативы и усиление контроля за исполнением обязательств.

Как сообщили в Правительстве, подводя итоги реализации прошлогоднего послания Главы государства, на сегодня в стране действует 2615 лицензий и 319 контрактов, в том числе 122 на разведку, 134 на добычу и 63 на совмещенную разведку и добычу.

Через платформу TGY отчетность в электронном виде сдали 2443 недропользователя. По итогам мониторинга направили уведомления о нарушениях по 196 контрактам и лицензиям, выставили неустойку на 910 млн тенге. Прекращено действие 37 контрактов - 30 на разведку, 5 на добычу, 2 на совмещенную разведку и добычу, 61 лицензию отозвали у недобросовестных пользователей.

Совместно с МВД и КНБ пресекли незаконную добычу полезных ископаемых в четырех регионах страны. В третьем квартале планируется направить еще 350 уведомлений и провести 65 выездных проверок.

За семь месяцев этого года поступило 2005 заявлений на получение права недропользования: 1070 — на разведку, 35 — на добычу. Рассмотрели 997 заявок и выдали 506 лицензий на разведку, 18 лицензий на добычу и 114 лицензий на геологическое изучение недр. Также оформили 83 лицензии на экспорт геологической информации и 37 разрешений на временный вывоз геопробы.

По действующим контрактам рассмотрели 361 заявление, включая переход прав и изменение условий, провели 30 заседаний экспертной комиссии и 18 заседаний рабочей группы. По итогам подписали 28 дополнений к контрактам. С начала года прошли три аукциона по 41 лоту, сумма подписных бонусов составила 27,8 млрд тенге и поступила в бюджет. Ближайший электронный аукцион по 35 месторождениям назначен на 19 сентября.

